<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="spot">Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.</p>\n<p class="spot">Ayrıntılar geliyor...</p>\n<div id="share-bar">\n<div class="share">\n<div class="fb-like" data-href="https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/erkan-bas-meclis-baskanligina-adayligini-acikladi-1749004" data-width="450" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false"> </div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>