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Erkan Baş Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

02 Temmuz 2020 16:45

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.

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