Erkan Baş ile Barış Atay, HDP'den ayrılıyor

24 Haziran seçimlerinde HDP listelerinden İstanbul ve Hatay milletvekili olarak TBMM’ye seçilen Erkan Baş ile Barış Atay’ın, HDP’den ayrılarak Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) katılacakları öğrenildi.

Baş ile Atay’ın ayrılma kararlarının 6 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’te HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Sezai Temelli’nin Türkiye İşçi Partisi İstanbul İrtibat Bürosu’nda yapacakları basın açıklaması ile kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Sezai Temelli’nin TİP İstanbul İrtibat Bürosu’nda yapacağı basın açıklamasına Barış Atay ile Erkan Baş’ın da katılacağı, HDP Genel Merkezi tarafından bugün basına duyurulmuştu.

Erkan Baş ile Barış Atay’ın HDP’den ayrılacakları daha önce de basına yansımış, her iki milletvekili de ayrılma kararını henüz vermediklerini belirterek TİP’in kuruluşunda yer almaya dönük sorumluluklarını yerine getirirken HDP ile yaptıkları ittifaka uygun davranacaklarını açıklamıştı.

HDP listesinden milletvekili adayı olarak seçime girdikleri dönemde TİP Kurucu Meclis Üyeleri olan Erkan Baş ve Barış Atay’ın HDP'den ayrılmaları gündeme geldiğinde HDP’den de, Baş ve Atay’ın açıklamalarını doğrulayan ifadeler kamuoyuna yansımıştı. TİP ile HDP arasında bir ittifak yapıldığını doğrulayan HDP'liler Baş ile Atay’ın iki partinin ortak kararı ile aday olduklarını söylemiş, her iki ismin seçimlerden sonra da TİP’in kuruluş çalışmalarında yer alacaklarını ve partileri resmi olarak kurulduktan sonra ise TİP’e katılacakları konusunda seçim öncesinde uzlaşı sağlandığını belirtmişti.

HDP’nin yetkili organları ile TİP Kurucu Meclis Üyelerinin bilgisi dahilinde olan Erkan Baş ile Barış Atay’ın HDP’den ayrılmalarının 6 Ekim Cumartesi günü resmileşmesi ve Erkan Baş ile Barış Atay’ın yollarına TİP milletvekili olarak devam etmeleri bekleniyor.