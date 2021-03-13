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Erkan Baş: İktidarın sopasına çevrilmiş hukuk düzeneği, kara para ve mafyayı besliyor

13 Mart 2021 20:10

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye'de bir hukuk düzeninin kalmadığını, hukukun iktidarın sopası haline getirildiğini söylerken, bu durumun kara para ve mafyayı beslediğini belirtti. Sözlerinin politik bir analiz olduğunu anlatan Baş, "İspat edemem ama yemin edebilirim. Türkiye'de böyle bir mekanizma inşa edilmiş durumda" ifadesini kullandı. AKP iktidarı için "Finale doğru gittiklerini düşünüyorum" diyen Baş, "Bence AKP iktidarı bitti bitiyor" şeklinde konuştu.

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