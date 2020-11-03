Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "Aydan bebeğin acıyan bir yeri yok" paylaşımına tepki gösteren Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, "Ayda'nın acıyan bir yeri yokmuş, sizin yüzünüzden Ayda'nın artık annesi yok" dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş TBMM'de haftalık basın toplantısında konuştu. Baş konuşmasının büyük bölümünü İzmir'de yıkıma neden olan depreme ayırdı. "Göz göre göre felaketler geliyor. Biz bu felaketlerin sorumlularını biliyoruz" diyen Baş, "Depremde insanlar ölüyor kader, madende işçiler ölüyor fıtrat, insanlar fabrikalarda, inşaatlarda hayatını kaybediyor kader, çocuklar dincilerin tarikatların yurtlarında yanarak yaşamlarını kaybediyor fıtrat. Bunların hiçbirini kader ya da fıtrat olarak kabul etmiyoruz" şeklinde konuştu.

"Deprem vergileri nerede?"

TİP Genel Başkanı konuşmasında yurttaşları depremlerin değil, AKP'nin sorumsuzluklarının öldürdüğünü kaydederken, "Deprem vergileri nerede?" diye sordu.

Baş, şöyle konuştu:

"Buradan açık olarak söylüyoruz; depremin sorunlusu AKP'dir. Bir kez daha sormak gerekiyor; deprem vergileri nerede? Deprem vergilerini ne yaptınız? Bu deprem vergileri her an bir deprem riskiyle karşı karşıya olan ülkemizde insanların yaşamlarını güvence altına almak için toplandı. Şimdi övünmeye başladılar. İzmir'e para göndermişler... Sarayın iki buçuk günlük harcamasını İzmir'e göndermekle övünmekten utanmıyorlar. Sadece saraylara harcanan parayla İzmir'deki tüm riskli binalar yenilenebilirdi. Türkiye'de insanları deprem değil, iktidarın sorumsuzlukları öldürüyor. İnsanlarımızı deprem değil, halkın parasını o beşli çeteye peşkeş çekenler öldürüyor."

"Bakanların görevi şov yapmak mı?"

Konuşmasında AKP'nin bugün Meclis'e getirdiği gündemde depremin olmadığının altını çizen Erkan Baş şunları kaydetti:

"Günlerdir şov yapıyorlar. İktidarın programına göre bugün Meclis'in gündeminde deprem yok, pandemi yok, yoksulluk yok. Ne var; Saray'da hazırlanmış bir kanun teklifiyle 25 yaş altı ve 50 yaş üstü vatandaşların kıdem tazminatını gasp edecek bir kanun teklifi var.

"Utanç içinde paylaşıyoruz bunları"

"Gündeme alınması gereken yerde depremi gündeme almıyorlar ama işte Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli. Utanç içinde paylaşıyoruz bunları utanç. Şov yapıyor. Arama kurtarma çalışması yapan yurttaşların yanına gitmiş, enkaz altında kalan yurttaşla konuşuyor, bunu fotoğraf çektiriyor, sonra bunu sosyal medyadan paylaşıyor. Bu ülkede bakanların derdi şov yapmak mı? Gidiyorlar etraflarında koruma orduları, polisler bariyer örüyor bunlar gelecek diye. Memleketin Sağlık Bakanı'na bakın; 'Ayda'nın acıyan bir yeri yok'... Ayda'nın anası yok anası... Sizin iktidarınız yüzünden Ayda'nın anası yok artık! Bunlar halkın acısını, derdini, tasasını, ne yaşadığını bilmiyorlar. Yerleşmişler bir sarayın bahçesine ordan konuşuyorlar. Neymiş 'herşeyi devletten beklemeye' gerek yokmuş. İnsanların cebinde parası yok. Bu ülkede insaların yüzde 80'i açlık sınırın altında yaşıyor ama evinin bakımını kendisi yaptıracakmış. Sanki insanlar keyiften o mezarlıklarda oturuyor.

"Hayatlarını yıktığınız her insanın hesabını vereceksiniz"

"Bu iktidarın sorumluluğunu asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Buradan yurttaşlarımıza çağrı yapıyoruz; nerede bir AKP'li yetkili görürseniz gidin ve sorun deprem vergilere nerede, ne yaptınız, kime peşkeş çektiniz... Bu sorunların cevabını alacağız. Tayyip Erdoğan 'Harcanması gereken yere harcadık, kimseye hesap vermeyeceğiz öyle bir vaktimiz yok' demiş. Erdoğan'a sesleniyorum; sen hesap vermek istemeye bilirsin ama biz senden onun hesabını soracağız. Hesabı verecek vakti de fazla fazla yaratmaya söz veriyoruz. Hayatlarını yıktığınız her insanın hesabını vereceksiniz bundan kaçış yok."