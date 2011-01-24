-ERKAL'DAN ERDOĞAN'A ŞİİRLİ TEŞEKKÜR ERZURUM (A.A) - 23.01.2011 - Sanatçı İbrahim Erkal, Erzurum'da, 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları Genel Koordinatörlüğü Kültür Sanat Komitesince düzenlenen konserde hayranlarıyla buluştu. Erkal, Cemal Gürsel Spor Salonu'nda gerçekleştirilen konserde, sevilen şarkılarını seslendirdi. 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları nedeniyle Erzurum'a dünyanın dört bir tarafından sporcuların geldiğini belirten Erkal, ''Bugün Erzurum'a dünya geliyor. Ne mutlu emeği geçen herkese. Ama başta Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Herkes siyasetçiye bir şekilde teşekkürünü bildirir. Kendisine çok güzel bir şiir hazırladım. Açılışta kendisine sunacağım. Sizlerin sözcüsü olmaya çalıştım. İnşallah o zaman şiiri beğeneceksiniz'' diye konuştu. Sunuculuğunu Ata Demirkaya'nın yaptığı konserde, mahalli sanatçılardan Murat Yıldız da sahne aldı. Bu arada, konsere gelen vatandaşlardan bazıları, salonun tamamen dolması nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.