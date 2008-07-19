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Politika

Erivan’la görüşme trafiği çok önemli

Dışişleri Bakanı Ali Babacan, Türkiye ile Ermenistan arasında diplomatlar düzeyinde görüşmeler yapıldığını doğruladı.

19 Temmuz 2008 03:00

Babacan, "Ermenistan’la zaman zaman temaslarda bulunuluyor. Kuşkusuz bu trafik iki ülke için önemli" dedi. İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Mutteki ile düzenledikleri ortak basın toplantısında, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan görüşmelerin başladığına yönelik Hürriyet’te çıkan haberin hatırlatılması üzerine, Babacan şunları söyledi: "Türkiye, Ermenistan’ı tanıyan bir ülkedir. Bu çerçevede Ermenistan’la zaman zaman temaslarda bulunuluyor. Bazı uluslararası toplantılarda Ermenistan’ın bir önceki Dışişleri bakanıyla görüşme ve yeni Dışişleri bakanlarıyla da selamlaşma fırsatı buldum. Dönem dönem Dışişleri Bakanlığı’ndan görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız Ermenistan’daki muhataplarıyla görüşmeler yaptı. Kuşkusuz bu trafik iki ülke arasındaki ilişkiler açısından önemlidir. Burada önemli olan iki ülke arasındaki ilişkilerin nasıl normalleştirileceğini görüşmektir. Sorunlar vardır, güncel sorunlar vardır, 1915 olaylarıyla ilgili görüş ayrılıkları vardır ancak bunların yine diyalog yoluyla ele alınması, bizim tüm Ortadoğu ve bölgedeki sorunlara yaklaşımımızda olduğu gibi temel esastır. Diyalog temel esastır."

İyi niyetli ama karşılığı alınmadı

Dışişleri Bakanı Ali Babacan’ın, "Görüşmeler sürüyor. Yeni bir şey değil" açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de dün büyükelçilere verdiği yemekte yaptığı konuşmada, Türkiye-Ermenistan ilişkilerine değindi. Gül, konuşmasında Türkiye’nin Ermenistan’a birçok iyi niyetli açılımda bulunduğunu, ancak bunlların henüz karşılığının alınmadığını ifade etti. Gül’ün bu sözleri, Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan tarafından davet edildiği 6 Eylül’de Erivan’da yapılacak Ermenistan-Türkiye maçına gitmeyeceğinin sinyali olarak değerlendirildi.

Prompter modasına uydu

CUMHURBAŞKANI Gül, Dışişleri Bakanlığı’nın ’1. Büyükelçiler Konferansı’ kapsamında Türkiye’ye gelen büyükelçilere dün Çankaya Köşkü’nde öğle yemeği verdi. Başbakan Erdoğan’ın ardından Gül de yemekte ilk kez promter cihazını kullanarak konuştu. Cumhurbaşkanlığı Başyaverliği görevine atanan Karacı Pilot Kurmay Yarbay İsmail Güneşer de ilk kez bir davete katıldı.

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