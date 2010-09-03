Erivan'dan 'üçlü toplantı'ya tepki geldi

T24- Türkiye, Azerbaycan ve İran Dışişleri Bakanları'nın, Iğdır'da yapacağı “üçlü toplantı”ya Ermenistan'dan tepki geldi. Ermenistan “Toplantı ile Erivan'ın bölgede istenmediği sinyali vermeyi amaçlandığı”nı öne sürdü.



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun yapılacağını açıkladığı “üçlü toplantı”yı yorumlayan Ermenistan Siyasi ve Uluslararası Etüdler Merkezi uzmanı Ruben Mehrabyan, “Bu toplantı yapılacak olması, sonuçlarından önemli” derken toplantının hem Ermenistan hem de Batı’ya mesaj oluşturduğunu öne sürdü.



Radikal gazetesinin haberine göre, Ruben Mehrabyan, toplantı ile Erivan’a “bölgede istenmediği” sinyali vermeye amaçlandığını, Batı’ya ise Türkiye ve Azerbaycan’ın çıkarlarının dikkate alınması gerektiği mesajını verileceğini iddia etti.



Toplantının İran’ın yararına olacağını da savunan Mehrabyan, “Toplantı ile verilecek sinyal Rusya’yı da rahatsız etmeli. Rusya, Türk-İran işbirliğine olumsuz yaklaşıyor çünkü bu işbirliğinin Rusya’nın çıkarlarına aykırı bir biçimde geliştiğine inanıyor” diye konuştu.