Erivan'dan Erdoğan'a: Biz mi 'alın' dedik!

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de kaçak yaşayan Ermenilerin geri gönderilebileceği yönündeki sözlerine Erivan'dan tepki geldi.





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Londra ziyareti sırasında Türkiye'de yaşayan binlerce kaçak Ermeni ile ilgili söylediği sözlere Erivan'dan sert tepki geldi.



Ermeni basını da bugün konuya geniş yer ayırdı. Aravot gazetesi konuyla ilgili haberinde, "Kaçak Ermeni göçmenleri biz mi alın dedik?" diye sordu. Gazete haberinde şu ifadelere yer verdi:



"Bizler 'vatandaşlarımızın yasadışı kalmasına izin verin' diye Türklerden ricada bulunmadık. Yasaları ihlal eden Ermenileri çoktan sınırdışı etmeleri lazımdı. Erivan bu tehdite ‘Uluslararası yasaların gereğini yapın. Yasadışı ikamet eden herkesi sınırdışı edin’ diye yanıt vermeli" ifadeleri yer aldı.





Sarkisyan: Bu tehdittir



Ermenistan Başbakanı Tigran Sarkisyan ise, Erdoğan'ın açıklamalarının diyalog sürecini olumsuz etkilediğini söyledi.



Başbakan Tigran Sarkisyan, Erdoğan'ın sözlerini tehdit olarak nitelendirdi:



"Türkiye’li meslektaşımın tehditleri Ankara-Erivan diyaloğunu olumsuz etkliyor. Yasadışı göç problemi, normalizasyon sürecinin gerektirdiği diplomatik görüşmeler aracılığıyla çözülmeli."





Bu yol modern dünyaya yakışmıyor



Dışişleri Bakanı Edvard Nalbandyan da tepkisini şu şekilde ifade etti:



"Kabul edilemez ve normalleşme diyaloğunun ilerlemesine zarar veren bir yaklaşım. Ankara daha gerçekçi bir tutum ortaya koymalı. Daha önce varılan anlaşmalara sadık kalarak süreci devam ettirmeliyiz. Ermenistan’a ve diğer ülkelere tehditler savurmak, yanlış ve modern dünyaya yakışmayan bir yoldur."





Bugün hayatta olanlar geçmişten sorumlu tutulmaz



Erdoğan'ın açıklaması İngiliz basınında da geniş yer buldu.



Times, "Bugün hayatta olan kimse geçmişten sorumlu tutulamaz. Olaylar çoktan tarihe karışmış bir emperyalist güç tarafından gerçekleştirilmiş" yorumunu yaparken, Daily Telegraph, Ermenistan'la ilişkileri normalleştirmek isteyen Türkiye'nin ABD ve İsveç'te kabul edilen Ermeni tasarılarılarıyla hayal kırıklığına uğradığını yazdı.





