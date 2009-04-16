Erivan'da ‘kapı’ konuşuldu

Dışişleri Bakanı Ali Babacan, ‘Ermenistan sınır kapısının açılması’ tartışmaları arasında, Azerbaycan’ın tepkisine rağmen, Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) örgütünün toplantısı için Erivan’a gitti. Gidip gitmeyeceği merak edilen Babacan’ın Ermenistan ziyaretinde bulunacağı haberi 15 Nisan Çarşamba günü akşam saatlerinde açıklandı. Toplantının ardından Ermeni ve Azeri meslektaşlarıyla da görüştü. Ermenistan Dışişleri Bakanı, sınır kapısının açılmasıyla ilgili 'süreç işliyor' derken, Azerbaycan Dışişleri Bakanı 'Türkiye çıkarlarımızı koruyacaktır' temennisinde bulundu.





‘Türkiye KEİ’yi destekliyor’



Babacan, KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi 20. toplantısında yaptığı konuşmada, ekonomik işbirliğinin, bölgesel istikrarın omurgası ve siyasi risk ve çatışmaları azaltmadaki en pratik mekanizma olduğunu gösterdiğini belirtti. Bu anlayışla Türkiye'nin KEİ'yi güçlü şekilde desteklediğini vurgulayan Babacan, KEİ'nin Türk dış politikasının gündeminin önceliklerinden biri olduğunu kaydetti.



Türkiye'nin küresel ekonomik krizle ilgili görüşlerini de dile getiren Babacan, krizin boyutları dikkate alındığında, bölgesel ve küresel işbirliği ve koordinasyonun kritik önem taşıdığına inandıklarını belirtti.



‘Tüm üyelerin yararına’



Babacan, KEİ'nin bölgedeki en kapsayıcı ve istikrarlı ekonomik işbirliği örgütü olduğunu belirterek, Karadeniz ring otoyolu ve deniz otoyolu gibi somut projeler ortaya çıkaran işbirliğinin daha güçlendirilmesinin tüm KEİ üyelerinin yararına olduğunu kaydetti.



Türkiye'nin deniz otoyolu ortak teknik sekretaryasına ev sahipliği yapma önerisini tekrarlayan Babacan, Karadeniz ve Akdeniz'e sahili olan bir ülke olarak Türkiye'nin bu görevi yerine getirecek en uygun ülke olduğunu söyledi.



Dışişleri Bakanı Babacan, KEİ'nin AB'ye, bölgeyle daha istikrarlı bir kurumsal işbirliği sunduğunu, AB'nin de KEİ'ye büyük projeleri hayata geçirmede yardımcı olabileceğini kaydetti.



Konuşmasının sonunda, başarılı bir KEİ dönem başkanlığı yürüttüğü için Ermenistan'a teşekkür eden Babacan, bu görevi üstlenecek olan Azerbaycan'a da başarı diledi.



Rus ve Azeri meslektaşlarıyla görüştü



Babacan, ikili görüşmelerde de bulundu. Bu bağlamda önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ardından da Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mahmud Mammad Guliev ile bir araya geldi.



Görüşmelerden kısa süreli görüntü alınmasına izin verilirken, açıklama yapılmadı.



Ermenistan, Azerbaycan’a devretti



Toplantının sonunda Ermenistan, KEİ dönem başkanlığını Azerbaycan'a devretti. Azerbaycan'ın dönem başkanlığı 1 Mayıs 2009’da resmen başlayacak ve 31 Ekimde sona erecek.



Ortak basın açıklaması



KEİ Dışişleri Bakanları toplantısının sona ermesinin ardından yazılı bir ortak basın açıklaması da yapıldı.Toplantıda KEİ ülkeleri dışişleri bakanlarının, küresel mali krizin etkilerini ele aldığı ve krizin KEİ bölgesi üzerindeki olumsuz etkilerinin hafifletilmesi yöntemleri üzerinde durduğu bildirildi.



KEİ’de Yeni atamalar da yapıldı. Bu çerçevede, Büyükelçi Leonidas Chrystanophulos, KEİ Genel Sekreterliği görevine yeniden atandı.Büyükelçi Sumru Noyan ise Genel Sekreter Birinci Yardımcılığı görevine getirilerek, Sekretaryada bu görevi üstlenen ilk kadın oldu. Noyan'ın örgütün mali konularından sorumlu olacağı öğrenildi.



Alınan kararlar



Dışişleri Bakanları Konseyi, Karadeniz'de deniz kirliliğiyle mücadele ve deniz ortamının rehabilitasyonu alanlarında faaliyet gösteren uluslararası örgütlerle işbirliğinin güçlendirilmesi yöntemlerine ilişkin bir karar aldı ve ayrıca bölgesel çaptaki projeler için, başta KEİ Proje Geliştirme Fonu ile KEİ Helen Kalkınma Fonu olmak üzere, KEİ kaynaklarının etkin kullanımı konusunu değerlendirdi.



Toplantı çerçevesinde, KEİ-AB ilişkileri, KEİ'nin çeşitli çalışma gruplarına ülke koordinatörleri atanması ve üye ülkeler arasında farklı alanlarda yürütülen işbirliğine ilişkin bazı kararlar da alındı.



KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi, Tunus Cumhuriyeti ve Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonunun gözlemci statüsünü yeniledi.



Konsey, Haşemi Ürdün Krallığı, İran İslam Cumhuriyeti ve Tuna Komisyonunun Sektörel Diyalog Ortaklığı statüsü için yapmış oldukları başvuruları değerlendirerek anılan ülkelere ve kuruluşa söz konusu statüyü verme kararı aldı.



Ermenistan: Sınır yakında açılabilir



Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbandyan, "Türkiye-Ermenistan sınırının açılması olasılığına" ilişkin olarak, süreçte ilerleme kaydettiklerini, bu noktaya yakında gelebileceklerine inandığını söyledi.



Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mahmud Mammad Guliyev de, "Türkiye-Ermenistan arasındaki sürece dair" soru üzerine, ülkelerin içişlerine karışmadıklarını, ancak iki ülke arasındaki temasların, Azerbaycan-Ermenistan sorununun çözümüyle ilintili olması gerektiğini söyledi.



Guliyev, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin, daha önce Azerbaycan topraklarının işgali nedeniyle kesintiye uğradığını da hatırlattı.



Ermenistan Dışişleri Bakanı Nalbandyan, "Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Yukarı Karabağ konusunda öneride bulunduğu" haberlerinin hatırlatılması üzerine, "Bu konuda çalışmalar var, ama Karabağ konusundaki çalışmalar Minsk grubu altında yürütülüyor" diye konuştu.



Azeri bakan yardımcısı Guliyev de, çatışmaların giderilmesine yönelik olarak tüm ülkelerin önerilerini memnuniyetle karşıladıklarını, bu çatışmanın devamının kimseye yarar sağlamadığını söyledi.



‘Türkiye çıkarlarımızı koruyacaktır’



Bu arada Guliyev, basın toplantısının ardından gazetecilerin soruları üzerine, Türkiye-Ermenistan sınırının açılacağı iddialarının, Dışişleri Bakanı Ali Babacan ile bugün yaptığı ikili görüşmede gündeme gelmediğini bildirdi.



Guliyev, "bu konuda Azerbaycan'da Türkiye'ye karşı bir kırgınlık olup olmadığı" sorusuna da, Türkiye ile Azerbaycan'ın çok yakın iki ülke olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin Azerbaycan'ın kaygılarını gidereceğine ve çıkarlarını koruyacağını inandığını ifade etti.

