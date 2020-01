Erişimi zor nükleer ilaçlar artık TAEK tarafından üretilecek

Enerji Bakanlığı nükleer teknolojilerin yerlileştirilmesi için iki projeyi hayata geçiriyor. Sağlık Bakanlığı ile imzalanacak protokol ile erişimi zor olan nükleer ilaçlar artık Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından üretilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında bugün imzalanacak protokol ile; ulaşımı zor olan önemli ilaçların üretimi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından yapılacak. Protokolle Sağlık Bakanlığı da ilaçlar için TAEK’e alım garantisi verecek. TAEK bünyesindeki Proton Hızlandırıcısı tesisinde kanser teşhislerinde; beyin kan akışının görülmesi ve nörolojik hastalıkların tanısı, lenf kanserinin tanısı, organ nakillerinde organın vücut tarafından kabul edilip edilmediğinin anlaşılması, kan hücrelerinin izlenmesi, lösemi tespiti ve kalp görüntülemesi için kullanılan ilaçların üretimi gerçekleştirilecek. TAEK bünyesinde üretilecek ilaçlar ile her yıl bu ilaçların ithalatına harcanan para Türkiye’de kalırken, radyofarmasötik adı verilen raf ömrü kısa, anında tedariki zaman zaman zor olan radyoaktif ilaçların kolay erişilebilir olması sağlanacak.

Tanı ve tedavide etkinlik

Enerji Bakanlığı’nın attığı diğer önemli adım, SANAEM İkincil Standart Dozimetri Laboratuvarının açılışı olacak. Sağlıktan sanayiye, çevreden nükleer enerjiye kadar her sektörde ihtiyaç duyulan radyasyon ölçüm cihazlarının kalibrasyonları artık TAEK tarafından yapılacak. TAEK tarafından, her türlü radyasyon ölçüm cihazının uluslararası standartlara göre kalibrasyonunun yapılması ile, her alanda radyasyon kaynakları ile çalışan kişilerin radyasyon güvenliğinin sağlanması, hastanın ve toplumun radyasyondan korunmasında önemli bir adım atılmış olacak.

Bu kapsamda; tıp alanında radyoterapi, girişimsel radyoloji, tanısal radyoloji, mamografi, nükleer tıp, diş röntgeninde kullanılan her türlü radyasyon ölçüm cihazlarının, endüstri alanında radyografi uygulamalarında kullanılan radyasyon ölçüm cihazlarının kalibrasyonları yapılacak. Türkiye’de, tıbbi radyoloji cihaz sayısı 15 bin 510, diş hekimliğinde kullanılan radyoloji cihaz sayısı 11 bin 126, radyoterapi cihaz sayısı 323, nükleer tıp cihaz sayısı 534, sanayide kullanılan sabit nükleer ölçüm cihaz sayısı ise 3 bin 724. Yeni kurulan bu laboratuvarın yılda 5 bin kalibrasyon hizmeti vereceği tahmin ediliyor. Bu nükleer ölçüm cihazlarının kalibrasyonlarının yurt içinde yapılması, zaman ve döviz kaybının da önüne geçerken, bu alanda oluşturulan altyapıyla birlikte, bilginin ve insan kaynağının geliştirilmesini de sağlayacak.

"Her alanda nükleer teknoloji"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, nükleer alanındaki stratejileri için, “Sadece nükleerden elektrik üretimi değil, tıptan uydu-haberleşmeye, tarımdan sanayiye kadar her alanda nükleer teknoloji kaynaklı ürün üretimi kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz” ifadesini kullanmıştı.