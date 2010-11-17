-ERİŞİMİ ENGELLENEN SİTELERİN %68'İ MÜSTEHCEN ANKARA (A.A) - 17.11.2010 - Telekomünikasyon İletişim Başkanı Fethi Şimşek, Bilgi İhbar Merkezi'ne yapılan 200 binin üzerinde ihbarın yüzde 64'ü müstehcenlik, yüzde 13'ü çocukların cinsel istismarı, yüzde 10'u fuhuş ve yüzde 8'i Atatürk aleyhine işlenen suçlar bazında gerçekleştiğini bildirdi. Şimşek, 5651 sayılı yasa ile kurularak Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına (TİB) bağlanan İnternet Daire Başkanlığının, faaliyete resmen başladığı 23 Kasım 2007 tarihinde bu yana yasada kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getirdiğini söyledi. Fethi Şimşek, vatandaşların bilgi ihbar merkezine ''0312 5828282'' numaralı telefondan, ''http://www.ihbarweb.org.tr'' internet adresinden ve elektronik postayla'' ihbar@ihbarweb.org.tr'' adresinden ulaşarak TİB'in faaliyet alanına giren suçları içerdiği şüphesi bulunan web sitelerini ihbar edebileceklerini kaydetti. Şimşek, 5651 sayılı yasa kapsamında TİB tarafından alınan internet sitelerine erişimin engellenmesi kararlarının yüzde 68'inin müstehcenlikle, yüzde 26'sının çocukların cinsel istismarıyla, yüzde 2'sinin kumar oynanması için yer ve imkan sağlamayla ilgili olduğunu söyledi. Herhangi bir erişim engellenmesi kararı verilmeden önce suç unsuru içeren kısmi içeriklere konu internet siteleriyle, irtibata geçildiğini anlatan Şimşek, böylece ''uyar-kaldır'' yöntemi ile internet sitesinin tamamımın erişiminin engellenmesinin önüne geçildiğini ve yalnızca suça konu içeriğin erişiminin daha etkin bir yöntemle engellendiğini anlattı. Şimşek, şunları söyledi: ''Uyar-kaldır yöntemi sayesinde ihbar konusu internet sitelerinden 7 binin üzerinde içeriğin çıkarılması sağlanmıştır. Bu başarılı yöntem neticesinde Atatürk aleyhine işlenen suçlar kapsamında yer alan 2 bine yakın içerik ilgili internet sitelerinden çıkarılmıştır. Böylece, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'da yer alan suçlar nedeniyle resen erişim engellemesi yapılmasına ihtiyaç kalmamıştır. Resen erişim engellenmesi kararları, tamamıyla yasal olmayan içerik barındıran internet sitelerine, örneğin çocukların cinsel istismarına sebep olan içerikler ya da suç unsuru içerikleri çıkarmamakta direnen internet sitelerine uygulanmaktadır.'' Erişime engellenen internet sitelerinde suça konu olan içeriğin çıkarılması veya yeniden düzenlenmesinin ve bildirimde bulunulmasının ardından inceleme yapıldığını dile getiren Şimşek, daha sonra engelleme işleminin kaldırıldığını söyledi. -KATALOG SUÇLAR- Şimşek, internet sitelerinin erişiminin engellenmesi uygulamasıyla ilgili olarak zaman zaman TİB'e yönelik eleştiriler yapıldığını hatırlatarak, ''Bu eleştiriler tabii ki yapılmalı. En çok eleştirilen şey ifade özgürlüğünün engellendiğiydi. Şu anda kamuoyunda erişimi engellenen siteler arasında Youtube dışında ismi geçen bir site yok. Bu, burada yapılan işlemler, ister müstehcenlikle ilgili olsun, ister diğer konularla ilgili olsun işlerin usule, kanuna uygun yapıldığı anlamına gelir'' diye konuştu. Telekomünikasyon İletişim Başkanı Şimşek, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereğince, Türk Ceza Kanununda yer alan, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlamayı içeren ''katalog suçlar''ı barındırdığı tespit edilen internet sitelerine erişimin engellendiğini hatırlattı. Zaman zaman söz konusu katalog suçlar ile ilgili tartışmalar yaşandığına dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti: ''Gerek uluslararası toplantılarda, gerekse Youtube'un kapatılması ile ilgili konularda katalog suçlara ilişkin tartışmalar oldu. TİB olarak yapıcı eleştirilere her zaman kulak kesiliyoruz, bu eleştirilerden yararlanıyoruz. Ben bu eleştirileri tamamen reddetmiyorum, tamamen haksız bulmuyorum ancak sivil toplumdan çıkabilecek sesler aracılığıyla bir kamuoyu oluşturulması sonucu katalog suçların yeniden düzenlenebileceğini düşünüyorum. Bu katalog suçlar üzerinde çalışmalar yapılabilir, suç tipi değiştirilebilir. Katalog suçlar hiçbir şekilde değiştirilemez değil. Böyle bir ihtiyaç olur ve TBMM bu anlamda bir irade gösterirse, rahatlatmak anlamında düzenleme yapılabilir. Yaşadığımız sorun Atatürk'e hakaret suçu ile ilgili. Bu kalkmalı mı, kalmalı mı, o tartışmaya girmem. Diğer suçlarla ilgili de tartışmaya girmem. Bu konu sivil toplum örgütleri tarafından değerlendirilebilir. 2,5 yıllık Youtube sürecinde yaşanan sorun bu suç tipi ile ilgili. Bu tartışılabilir. Eğer TBMM öyle bir irade gösterirse katalog suçları yeniden düzenlenebilir.''