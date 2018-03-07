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Medya

Erişim sorunu yaşanan Hürriyet'ten açıklama

Türksat, Turkcell ve Superonline üzerinden Hürriyet'e girmeye çalışanlar siteye erişim sağlayamadı

07 Mart 2018 21:40

Hürriyet gazetesinin internet sitesi www.hurriyet.com.tr'ye bazı servis sağlayıcıların üzerinden erişim sağlanamadı.  

Türksat, Turkcell ve Superonline üzerinden Hürriyet'e girmeye çalışan kullanıcılar, Erişim Sağlayıcıları Birliği'nce gönderilen 404 uyarısıyla karşılaştı. Konuya ilişkin BTK Başkanı  Dr. Ömer Fatih Sayan ve Hürriyet'ten açıklama geldi. 

BTK Başkanı Sayan Twitter’da “hürriyet.com.tr alan adresine yönelik hiçbir erişim engeli bulunmamaktadır. Teknik bir arızadan kaynaklanan sorunun giderildiği raporlanmıştır” mesajını paylaştı.

"Yapılan hatadan kaynaklandı"

Hürriyet'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Hürriyet’in edindiği bilgiye göre bu teknik sorun, Turkcell’den bir görevlinin, Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin bir habere yönelik verdiği erişim engeli kararını uygularken yaptığı hatadan kaynaklanmıştır.

Mahkeme kararında engellenecek tek haberin adresi (URL) paylaşılırken “/” işareti sehven tek yerine çift yazılmıştır. 

Diğer operatörler kararı olması gerektiği gibi uygularken, Turkcell görevlisi sehven yapılan bu hatayı fark etmeyip adresi olduğu gibi kopyalayınca, engelleme bu operatörde ana sayfaya yönelmiş ve söz konusu sorun oluşmuştur. 

Turkcell hatanın bildirilmesi üzerine 18.00 sularında kullanıcıların hürriyet.com.tr’ye erişimini tekrar sağlamaya başlamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,"

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