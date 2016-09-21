Erişim engellerine çözüm VPN yüklü Opera

İnternet tarayıcısı Opera, ücretsiz ve sınırsız VPN (Sanal Özel Ağ) hizmeti yüklü sürümünü kullanıcılara sundu. VPN sayesinde kısıtlı veya erişime yasaklı sitelere erişebilmek, anonim olarak internette gezmek mümkün. Üstelik normalde ayda ortalama 2 doları civarı masrafı olan bu hizmete ücretsiz ve sınırsız erişebilirsiniz.

Al Jazeera Türk'te yer alan habere göre, geçen yıl mart ayında SurfEasy adlı VPN hizmet sağlayıcısını satın alan Opera, bir yıl aradan sonra projeyi geliştiricilerin hizmetine açtı. Ücretli VPN hizmetleri tüm internet bağlantınızı yeniden yönlendirirken, Opera'nın bu hizmeti sadece tarayıcıdaki bağlantılarınızı kapsayacak.

Nisan ayında bu özelliği önce geliştiricilere açan şirket blogunda, "Herkes internette gizliliğini korumayı hak ediyor. Ücretsiz ve sınırsız bu hizmeti ekleyerek, artık ek indirme veya uzantı derdini ortadan kaldırdık" açıklamasını yaptı.

Diğerlerinden geri kalmıyor

Opera'nın Chrome ve Firefox'tan geri kalır bir yanı yok. Veri eşitleme ve hız konularında rakipleriyle yarışan Opera, düşük enerji tüketiminde Chrome'un önüne geçiyor. Ayrıca Opera, reklam engelleyici (Adblock) hizmetini de otomatik olarak tarayıcıya ekliyor. Ayrıca hızlı bağlantı sağlayan Turbo özelliği ile de Opera öne çıkıyor.

Ne faydası var?

Bu hizmeti kullanmak için birçok nedeniniz var. Başlıca nedenler, bulunduğunuz konumdan erişemediğiniz sitelere ulaşabilmek ve konum kısıtlaması nedeniyle erişemediğiniz hizmetlere (Netflix, Hulu, Amazon vs.) bu sayede erişebilirsiniz.

Nasıl kurulur?

Önce Opera'nın en yeni sürümünü Windows veya Mac'e indirmek için buraya tıklayın. Ardından ayarlara girip, "Gizlilik ve Güvenlik" sekmesine tıklayın. VPN'i etkinleştir seçeneğine basın. Hazırsınız.

Opera'nın VPN hizmetini cep telefonunuzda da kullanabilirsiniz. Akıllı telefonlarınızın uygulama marketlerinden (Goole Play, App Store...) bu uygulamayı indirebilirsiniz. Android cihazlarda şuradan, iOS cihazlarda buradan da linklere ulaşabilirsiniz.

Uygulamayı çalıştırdığınızda tüm internet bağlantınız artık VPN üzerinden olacak. Uygulamanın otomatik Adblock özelliği de var.