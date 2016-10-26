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Ekonomi

"Erişim engellemelerinin Türkiye’ye maliyeti 35,1 milyon dolar"

Brookings Institution erişim engellemelerinin ekonomik maliyetlerini hesapladı

26 Ekim 2016 23:03

İnternet, servis ve uygulama engellemeleri dünyanın farklı ülkelerinde farklı zaman aralıklarıyla tekrarlanıyor. Bu durum belli hizmetlere ve haklara kesinti uygulama anlamına gelebildiği gibi bir de işin ekonomik boyutu var. İşte bu ekonomik boyutu hesaplamaya çalışan Brookings Institution Temmuz 2015 – Haziran 2016 için engelleme bedellerinin 2,4 milyar dolara ulaştığını belirledi.

Webrazzi’de yayımlanan habere göre, bu rakamın çok net bir maliyet analizi olduğunu söylemek güç. Zira Brookings Institution analisti Darrell West gayrisafi yurtiçi hasıla rakamlarından yola çıkarak bir tahmin yapıyor. Ancak gerçek rakamın bu tutarın üzerinde olacağını da ekliyor. West’in hesaplamasında vergi kayıpları, çalışanların üretkenliği, şirketin itibar kaybı gibi etkenler hesaba katılmıyor.

Neticede karşımıza çıkan tabloda 70 günü aşan engellemeleriyle Hindistan ilk sırada yer alıyor. Hindistan için 1 milyar dolara yakın maliyet hesabı yapan Brookings Institution, Türkiye için de 2,75 günlük engelleme ve 35,1 milyon dolarlık bir hesap çıkarıyor.

 

Türkiye ilk sıralarda

 

Söz konusu engellemelerin türlerini de analiz eden Brookings Institution, incelediği dönemde ulusal çaptaki uygulama engellemelerinin 1 milyar doların üzerinde bir kayba neden olduğunu gösteriyor. Sayıca en çok engelleme ise ulusal çaptaki internet kesintileri tarafında yaşanmış.

Kesinti sayısına bakıldığında ise Hindistan ve Irak 22 kesinti ile ilk sırada yer alırken onları 8 kesinti ile Suriye, 6 kesinti ile Pakistan ve 3 kesinti ile Türkiye takip ediyor.

Yukarıdaki analizlere son dönemde yaşadığımız Dropbox ve Google Drive engellemeleri dahil değil ki bu engellemelerin en çarpıcı tarafını belki de o hizmetlerden ücretsiz faydalanan kişiler yaşıyor.

 

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