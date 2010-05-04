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Dünya

'Erincan'daki Ergenekon' ABD basınında

Amerika'nın önemli gazetelerinden the Wall Street Journal'da, Erzurum'daki Ergenekon davasıyla ilgili bir yorum yer aldı.

04 Mayıs 2010 03:00

T24 - Bugün (5 Mayıs 2010) Amerika'nın etkili gazetelerinden the Wall Street Journal'da, Erzurum'daki davayla ilgili önemli bir yorum var. Gazete, tutuklu başsavcı İlhan Cihaner'in tutuklanma ve yargılanma sürecinin kamuoyunu nasıl böldüğünü sayfalarına taşıdı. Dosyayı hükümet yargı çatışmasına bağlayıp, Türkiye'nin durumunu "kansız iç savaş" olarak tanımladı.


Wall Street Journal, İlhan Cihaner'in tutuklanması sürecinden hareketle yazılan bir makalede, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum böyle tanımlanıyor.


Makalenin yazarı Marc Champion, savaşın, anayasa tartışmasıyla artık son safhasına girdiğini, zirve noktasına ulaştığını savunuyor.


Yorum-haberle, başsavcı Cihaner'in portresinin tarafları nasıl böldüğü yabancı basının en etkili gazetelerinden birinin sayfalarına taşındı. Türkiye'de de sorulan bazı sorular, makalede yer buldu.


"42 yaşındaki başsavcı, bir derin devlet komplocusu profiline hiç uymuyor gibi duruyor. 1999'da, jandarmanın, PKK ile savaşta toplu ölümlere sebebiyet verdiği şüphesiyle, derin devletin kontrol dışı unsurlarıyla kendi mücadele etti. Ondan önce kimse, JİTEM'in varlığını bile belgelememişti."


The Wall Street Journal haberinde,  Cihaner'in, İrtica ile Mücadele Eylem Planı'nı Erzincan'da yürürlüğe koymakla suçlandığı belirtiliyor, "savcılar, Cihaner hakkındaki iddialarını kanıtlamakta zorlanabilir" deniliyor.


"Savcılar Cihaner hakkındaki iddiaları kanıtlamakta zorlanabilir. Hakkındaki en temel iddia, tarikat merkezlerine silah saklamayı planladığı. Halbuki o, aylar boyu, sözkonusu grupların silahlı olmadığı savunmuştu."


WSJ yazarı,  bu ayrıntılara yer verirken, bölünmüş Türkiye tablosunu, siyaset dışı ayrıntılarla çizmeyi de ihmal etmiyor.


"Cihaner'in sarı dalgalı saçlı eşi, Erzurum gibi pek çok kadının çarşaf giymeyi tercih ettiği Erzurum'da bir istisnaydı" detayı, makalede yer buluyor.

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