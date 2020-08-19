Erinç Yeldan: Hazine ve Maliye Bakanı'nın ileri sürdüğü savlar yanlış ve aldatıcı, iktisat biliminin temel öğretileriyle de bağdaşmamakta

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erinç Yeldan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, dövizdeki artışın vatandaşlar açısından önemli olmadığını söylediği “Önemli olan kurun seviyesi değil rekabetçi olup olmamasıdır” sözlerine "Sayın Hazine ve Maliye Bakanı’nın ileriye sürdüğü savlar yanlış ve yanıltıcıdır; küresel ekonominin gerçekleriyle uyuşmamakta, iktisat biliminin temel öğretileriyle de bağdaşmamaktadır" yorumunu yaptı.

Bugünkü yazısında serbest dalgalı kur rejimlerinde rekabetçiliğin devalüasyonist kur ayarlamaları ile sağlanamayacağını yazan Yeldan şöyle devam etti: "Kurun düzeyi, yani ulusal paranın (TL’nin) yabancı paralar karşısındaki değeri, döviz piyasalarında arz ve talep koşulları (ve ileriye yönelik beklentiler) üzerinden belirlenir. Burada değersizleştirilmiş olan paranın (yani Türk Lirası’nın) konumu, öncelikle ulusal ve uluslararası para ve finansal varlık piyasalarında, Türkiye ekonomisinin döviz kazanımı ve harcamalarındaki dengesizlik durumunu ifade etmektedir."

Türkiye ekonomisinin uluslararası yatırımcılar için zaten uzun süreden beri son derece ucuz ve cazip bir konumda olduğunu dile getiren Yeldan, "Taşeronlaştırılmış ve güvencesizleştirilmiş enformel istihdam biçimleri ve işsizlik tehditleriyle baskılandırılmış olan işgücünün reel ücretleri geriletilmiş, emeğin sendikaları ve siyasi örgütleri etkisiz hale getirilerek en temel sosyal hakları kısıtlanmıştır. Bu koşullar altında gerek çalışılan iş süreleri gerekse ücret düzeyleri açısından Türkiye, Avrupa’nın en ucuz işgücüne sahip ülkelerinden birisi olarak tanınmaktadır" diye yazdı.

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