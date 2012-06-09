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Erin Heatherton ve 'Kızıl Ajan' Anna Chapman aynı podyumda

Ünlü moda organizasyonu Dosso Dossi Fashion Show, dünyaca ünlü iki ismi bir araya getirdi

09 Haziran 2012 09:06

Ünlü moda organizasyonu Dosso Dossi Fashion Show, dünyaca ünlü iki ismi bir araya getirdi

Milliyet'in haberine göre,Leonarda Di Caprio’nun sevgilisi olarak ünlenen Victoria’s Secret’in ünlü mankenlerinden Erin Heatherton ve “Kızıl Ajan” lakaplı Anna Chapman, kendileri için özel olarak tasarlanan giysileri sergiledi. Victoria’s Secret meleği Adriana Lima’nın hamileliği nedeniyle katılamadığı için yerine gönderdiği Erin Heatherton, Behçetti, Norm ve Topkapı firmalarının üç giysisini sergiledi.

 Leonardo Di Caprio ile ilgili soruları kabul etmeyen Heatherton’ın selülitleri şaşırttı. Chapman ise defilede bir kıyafet sundu. Chapman ise, koreografi gereği iki erkek modelle podyuma çıkarak ajan tiplemesini gerçekleştirdi. Expo Center’deki defile alanını dolduran yüzlerce izleyicinin arasında podyuma çıkan Heatherton ve Chapman, büyük alkış aldı.

Defile sonrasında yapılan basın toplantısına önce Anna Chapman katıldı. Chapman toplantısının sonuna doğru Heatherton basın odasına geldi. Tüm basın Chapman’a ilgi gösterince Erin Heatherton’ın suratının asıldığı görüldü. Bu yüzden Heatherton basın toplantısını çok kısa tutarak ayrıldı. Antalya’ya ilk kez 10 yıl önce geldiğini söyleyen Chapman, “Türkiye’ye ajan olarak mı geldiğiniz” sorusuna güldü.

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Erin HeathertonKızıl AjanAnna ChapmanDosso Dossi Fashion ShowVictoria s Secre

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