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Sağlık

Erimiş peynir tadı, kalorili yiyeceklere alıştırıyor

Erimiş peynirlerin verdiği lezzet, ağzımızı yağlı ve bol kalorili yiyeceklere programlıyor

17 Ekim 2012 21:20

Bilim adamları tarafından yapılan araştırmaya göre, erimiş peynirdeki süt proteinlerinde asıl lezzetin bulunduğu ortaya çıktı. Fakat bu peynirlerin verdiği lezzet, ağzımızı yağlı ve bol kalorili yiyeceklere alıştırıyor.

Özellikle kaşar peynirli tostun 65 dereceye kadar ısıtlaması, zaman içinde süt proteinlerinin dağılmasına ve krema benzeri bir tat çıktığını ifade etti.

ntvmsnbc.com.tr'de yer alan habre göre; Wageningen Üniversitesi’nin Gıda ve Biyo Temelli Araştırma Bölümü’nden René de Wijk, tat testinde yer alan deneklerin ağırlıklı olarak ağıza daha az yapılan kremayı beğendiğini ve buradan yola çıkarak, aynı faktörün peynir için de geçerli olabileceğini belirtti.


'Lezzet ağızdaki alıcıları programlıyor'


‘On Food and Cooking’ adlı kitabın yazarı olan ve yemek pişirmekle kimya arasındaki ilişkiyi konu alan ABD’li kimyager-yazar Harold McGee, bireysel öğrenmenin etkisiyle, ağzımızdaki alıcıların daha yağlı, kalori yoğunluğu bol gıdalara alışıyor olabileceğini ifade etti.

McGee, “Şişmanlık doğuştan gelen bir şey olsun olmasın, ağızdaki bu algı yiyecek tüketme alışkanlığımızı yönlendiren bir sinyal olabilir” dedi.

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