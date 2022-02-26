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Spor

Eriksen, 8 ay sonra sahalara döndü

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda geçirdiği kalp krizi sonrası kariyerine ara veren Christian Eriksen, 8 ay sonra Premier Lig maçıyla sahalara döndü

26 Şubat 2022 21:31

Rahatsızlığının ardından Inter'den ayrılan ve ara transfer döneminde Premier Lig ekibi Brentford ile sözleşme imzalayan Eriksen, takımının Newcastle United ile oynadığı maçın 52. dakikasında oyuna girdi.

Newcastle United, Joelinton ve Joseph Willock'un golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Eriksen, 12 Haziran'da EURO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçında aniden fenalaşarak yere yığılmış, sahaya giren sağlık görevlileri, Danimarkalı futbolcuya müdahalede bulunmuştu.

Hastaneye götürülen Eriksen'in bilincinin açık olduğunun açıklanması sonrası karşılaşma kaldığı yerden devam etmiş, Finlandiya sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

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