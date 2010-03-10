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Yaşam

Erik, 300 TL'den satılmaya başlandı

Silifke'ye bağlı Göksu vadisi köylerinde örtü altına alınan erik, kilosu 300 liradan satışa sunulmaya başladı.

10 Mart 2010 02:00

T24 - Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Göksu vadisi köylerinde örtü altına alınan erik, ilçe merkezindeki manavlarda tadımlık olarak kilosu 300 liradan satışa sunulmaya başladı.

Erik 300 TL'den alıcısının karşısında

Pazarlamacı Habib Topçu, örtü altına alınan seralarda yetiştirilen eriğin tam olgunlaşmamasına karşın yurt genelindeki aş eren hamile kadınlar tarafından büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Fiyatın yüksek olması ve tam olgunlaşmaması nedeniyle tadımlık olarak az miktarda toplanan eriği 100 gramlık kaselerde 30 liradan sattıklarını vurgulayan Topçu, "Türkiye genelinde ilk turfanda can eriğinin Silifke’de çıktığını herkes biliyor. Bu nedenle de aş erip canı erik çeken kadınlar için eşleri uzak yerlerden gelerek tadımlık olan bu eriklerden alıp gidiyorlar" dedi.

Silifke Erik Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Göktaş da Göksu Vadisi köylerinden Keben başta olmak üzere Sabak, Bükdeğirmeni, Karakaya, Evkafçiftliği, Kargıcak, İmambekirli, Karahacılı, Ortaören ile Silifke’nin Kabasakallı mahallesi ve Atayurt, Atakent, Taşucu beldelerinde erik üretiminin yapıldığını söyledi.

Bu yıl 700 dönüm araziden 6 bin ton erik hasadının yapılacağını, örtü altındaki ilk hasadın bu ayın 15’inden sonra, açıktaki hasadın da nisan ayı ortalarında başlayacağını vurgulayan Göktaş, Göksu vadisinin mikroklima özelliği nedeniyle Türkiye’de ilk turfanda eriğinin hasadının da Silifke’de yapıldığını söyledi.

Silifke eriğinin gerek erkenci olmasından, gerekse görünümü ve lezzeti ile tüketiciler tarafından ilgi gördüğüne dikkati çeken Göktaş, eriğin getirisi dolayısıyla ilginin sürekli arttığını ve üretim alanının da buna bağlı olarak genişlediğini kaydetti.

Göktaş, Türkiye genelinde yıllık 15 bin ton erik üretimi gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.


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