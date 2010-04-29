Ericsson’un üç yöneticisi öldü

T24

İyi eğitim almışlardı

Bolu’nun Gerede ilçesinde, dün önünde giden TIR’a çarpan otomobilin içinde Ericsson şirketinin üç üst düzey yöneticisi yaşamını yitirdi. İstanbul’dan Ankara yönüne giden Ericsson Türkiye Kurumsal Satış Müdürü Bekir Volkan Köksal (37) yönetimindeki Mercedes marka otomobil, 10.10’da Cankurtaran mevkiinde önünde giden Ahmet Gün (45) yönetimindeki TIR’a arkadan çarptı.Kazada, TIR’ın altına giren otomobilin üst kısmı parçalanırken, Köksal ile birlikte, iş geliştirme yöneticisi Bahadır Asar (37) ve hesap yöneticisi Ali Uncu can verdi. Üç kişi feci şekilde hayatını kaybederken ekipler cesetlere bakmakta güçlük çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ahmet Gün ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.1972 yılında İstan-bul’da doğdu. Doğu Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nü bitirdi. Yüksek lisansını İTÜ’de sistem analizi alanında yaptı.Uzmanlık alanı, yapay zekâ ile bulanık mantık ve bulanık küme teorisi. Asar mart ayında Ericsson’da göreve başlamıştı.California Üniversitesi ve Doğu Akdeniz üniversitelerinde eğitimini tamamlayan Ali Uncu 2000-2004 yılları arasında Setkom firmasında satış müdürü, 2004-2005 yıllarında Sabancı telekomda idari- satış yönetici olarak görev yaptı. 2005’ten beri Ericsson’da görev yapıyordu.2008 yılından beri Ericsson’da kurumsal satış danışmanı olarak çalışan Volkan Köksal meslek hayatına Sabancı ve IBM ortaklığındaki IBIMSA’da başladı. Köksal, Maryland Üniversite’sinde eğitim aldı. 3 yıllık yoğun elemelerin ardından 2000 yılında Avrupa Birliği vatandaşı olmaya hak kazanmıştı.