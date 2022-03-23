T24 LogoT24 Logo
Spor

Erick Pulgar Koronavirüs'e yakalandı

23 Mart 2022 12:04

Şili Milli Takımı'nın kamp kadrosunda yer alan Galatasaraylı Erick Pulgar, yeni tip Koronavirüse (Covid-19) yakalandı.

Milli takımdan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun kendisini kötü hissetmesi üzerine uygulanan Koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Pulgar, Şili'nin 25 Mart Cuma günü deplasmanda Brezilya ile yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçında forma giyemeyecek.

Açıklamada, Şilili futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ve izolasyon sürecini tamamlamayı beklediği belirtildi.

pulgargalatasarayşilikoronavirüseyakalandı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24