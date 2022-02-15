Erick Pulgar, Galatasaray'a transferini anlattı

Galatasaray'ın yeni transferi Erick Pulgar kulüp televizyonuna transfer hikayesini anlattı.

Galatasaray'ın devre arasında Fiorentina'dan kiraladığı Erick Pulgar, GSTV'ye konuştu. Pulgar, "Galatasaray'ın Türkiye'de önemli bir takım olduğunu biliyordum. Teklif geldiğinde Şili Milli Takımı'ndaydım. Menajerim 'Galatasaray'da bir fırsat çıktı. İlgilenir misin?' dedi. Ben de 'Tabii ki ilgilenirim' dedim." ifadelerini kullandı.

Pulgar, Galatasaraylı futbolcuların kendisini iyi karşıladığını söyledi ve şunları kaydetti:

"Takıma hemen adapte oldum. Beni çok iyi karşıladı oyuncular. Güney Amerikalı oyuncular var Galatasaray'da, beni hemen aralarına aldılar ve anında Galatasaraylı yaptılar."

"Galatasaray'ın oldukça güzel tesisleri var. Antrenmanlar yüksek kalitede geçiyor. Ben de buradaki çalışmalardan sonra kendimi fizik olarak daha iyi hissediyorum."

Şilili futbolcu adapte sürecinin bittiğini ve artık ilk 11 oyuncusu olmak istediğini söyledi. 28 yaşındaki oyuncu, "İlk 11 başlamak istiyorum, bu ilk hedefim. Benim belli özelliklerim var. Bu maçlarda özelliklerimi göstererek takımın eksikliklerini kapatabileceğimi, takımı daha iyi yapabileceğimi düşünüyorum." dedi.

"Şu anda olduğumuz durumdan çıkmamıza yardımcı olacak özelliklerim var" diyen Pulgar, "Hızlıyım ve pozisyonel oynuyorum. Bu şekilde takıma yardımcı olabilirim." ifadelerini kullandı.