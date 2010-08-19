-ERİC CLAPTON'DAN YENİ SOLO ALBÜM LOS ANGELES (A.A) - 19.08.2010 - Blues gitaristi Eric Clapton'ın yeni solo albümü 28 Eylül'de piyasaya çıkıyor. Reprise Records'dan yapılan açıklamaya göre, sanatçının ''Clapton'' adını taşıyan derleme albümünde, aralarında eski sevgilisi Sherly Crowl ve eski Blind Faith grubunun üyesi Steve Winwood'un da bulunduğu konuk sanatçılar yer alıyor. Clapton'ın 5 yıl aradan sonra çıkardığı 19'uncu albümü 14 parçadan oluşuyor. Gitaristin bundan önceki solo albümü ''Back Home'' 2005 Eylül'de Billboard 200 listesinde 13'üncü sırada yer almıştı.