Eric Clapton, 55 yaşında bir Alman kadına 10 Euro'ya korsan CD sattığı için dava açtı

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Dünyanın en ünlü gitaristlerinden Eric Clapton, Gabriele P. isimli bir Alman kadından eBay'de sahte albümünü sattığı için davacı oldu. Kadının iki tarafın da dava masraflarını ödemesine karar verildi.

Bild'in haberine göre sahte CD, Gabriele'in hayatını kaybeden eşi tarafından 30 yılı aşkın süre önce bir departman mağazasından alınmıştı. Gabriele, temmuz ayında 'Live USA' CD'sini 9.95 Euro'ya eBay üzerinden satışa çıkarmıştı.

Clapton, Gabriele'den davacı oldu.

Düsseldorf Bölge Mahkemesi Clapton'u haklı bulurken, Gabriele'in itirazını reddetti.

55 yaşındaki kadının iki tarafın da mahkeme masraflarını ödemesine karar verildi. Gabriele'in albümü satmaktan vazgeçmemesi durumunda 250 bin Euro para cezası veya 6 ay hapis cezası alabileceği belirtildi.