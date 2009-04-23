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Kültür-Sanat

Eric Cantona sinemaya transfer oldu!

Bir zamanların efsane futbolcusu Eric Cantona bir kez daha kamera önüne geçmeye hazırlanıyor...

23 Nisan 2009 03:00

Bir zamanların efsane futbolcusu Eric Cantona bir kez daha kamera önüne geçmeye hazırlanıyor...

Yönetmenliğini Ken Loach’un üstleneceği film, eski Manchester United futbolcusu Cantona’yı takıntı haline getiren bir postacının hikâyesini anlatıyor. Looking for Eric adını taşıyan filmde Cantona kendisini oynuyor. Mayıs sonunda gösterime girmesi planlanan yapım, Cannes Film Festivali’nin büyük ödülü olan Altın Palmiye için yarışacak. Ünlü futbolcu, futbolu bıraktıktan sonra Cate Blanchett’in Elizabeth adlı filminde ufak bir rol almış, ardından da oyunculuğa ağırlık vermişti.

Cesur filmleriyle tanınan Ken Loach için daha “hafif” sayılabilecek bu film yine de sinema çevrelerinde merak uyandırıyor. Loach, Cantona ile çalışmayı seçmesine sebep olarak çok az futbolcunun halkın dikkatini Cantona gibi çekebilmesini gösteriyor. Beklenen film Loach’un film şirketi Sixteen Films’te çekildi.

Altın Palmiye için yarışan bir diğer filmse, bir İngiliz yapımı olan ve yönetmen koltuğunda tecrübeli Jane Campion’ın oturduğu Bright Star adlı yapım. Film şair John Keats ile sevgilisi Fanny Brawne’in hikâyesini anlatıyor.

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