Eric Cantona, Neymar'ın yeni stiliyle alay etti

Manchester United'ın efsane futbolcusu Eric Cantona, geçtiğimiz günlerde Instagram’a katıldı. Cantona, espiri anlayışını sosyal medya paylaşımlarına da taşıdı.

Cantona son olarak, kafasında makarnayla çekildiği bir fotoğraf paylaşarak Neymar'ın yeni saç stiliyle alay etti.

Dün oynanan ve beraberlikle biten Brezilya-İsviçre maçında Neymar, yeni saç stiliyle sahaya çıkmış, farklı farklı yorumların yapılmasını tetiklemişti.

Cantona, Neymar'la dalga geçtiği fotoğrafın altına, ‘’Neymar stili… Spaghetti al dente!’’ yorumunu yazdı.