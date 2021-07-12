Eric Cantona: Futbol ve Avrupa Şampiyonası çok güzel; ama Assange'ın hala İngiltere'de tutuklu olduğunu unutmayalım

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Manchester United ve Fransız futbolunun efsane isimlerinden Eric Cantona, İngiltere ve İtalya arasında oynanacak Euro 2020 finalindan önce Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın hala Londra'daki Belmarsh Cezaevi'nde tutuklu bulunduğuna dikkat çeken bir video yayımladı.

Instagram hesabından çektiği videoyu paylaşan Cantona, "Bugün çok büyük bir gün. Futbol çok güzel, Avrupa Şampiyonası çok güzel. Bu akşam finali izlemek için çok heyecanlıyım. Güzel bir final olacak. Ama Julian Assange'ı unutmayalım. O savaş suçlarını yayımladığı için İngiltere'de tutuklu olan bir gazeteci" dedi.

Cantona'nın paylaştığı videoyu 120 binden fazla insan izledi ve 27 binden fazla kişi beğendi.

ABD, İngiltere'nin Assage'ın iade edilmesi talebini reddettikten sonra itirazda bulundu. Wikileaks'in eski genel yayın yönetmeni ABD'ye iade edilmesi durumunda casusluk yasalarıyla yargılanacak.