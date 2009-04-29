Eric Bana’dan otomobiline belgesel

Avustralyalı aktör Eric Bana, 25 yıl önce aldığı otomobiline duyduğu derin aşkı belgesel yaptı!



Avustralyalı aktör Eric Bana, 25 yıl önce satın aldığı ‘Ford GT Falcon coupe’ marka otomobile duyduğu aşkı, ‘Love the Beast’ adıyla belgesel haline getirdi ve Tribeca Film Festivali'ne katıldı.



Eric Bana aynı zamanda gerçek bir yarışçı ve Avustralya'daki yarışlarda ölümcül kazalar geçirmişliği var. ‘Love the Beast’, ilk otomobiline duyduğu aşkı ve onunla yaptığı yarışları anlatıyor.



Oyuncu otomobilini ailenin bir parçası olarak gördüğünü de belirtiyor. Belgeselde konunun uzmanları da bu tutkulu aşk hakkında açıklamalar yapıyorlar.