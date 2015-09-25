T24 LogoT24 Logo
Magazin

Erhan Yazıcıoğlu’nun kaplumbağaları sele kapıldı

Yazıcıoğlu, yağışın ardından dere yatağına inip kaplumbağalarını aradı ancak ulaşamadı

25 Eylül 2015 15:20

Bodrum’da hayatı felç eden sel, oyuncu, sunucu ve yönetmen Erhan Yazıcıoğlu’nun kaplumbağalarını sürükledi. Evinin yanından geçen dere taşarak Yazıcıoğlu’nun balkonunda duran kaplumbağa akvaryumu sele kapıldı.

Cenker Tezel’in haberine göre; Bodrum’daki şiddetli yağıştan Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni oyuncu Erhan Yazıcıoğlu da nasibini aldı. Türkbükü’nde evi bulunan Erhan Yazıcıoğlu, yağışın ardından dere yatağına inip kaplumbağalarını aradı. Ancak evine eli boş dönen ünlü oyuncu, “Ben böyle yağmur görmedim” dedi. 

ETİKETLER

erhan yazıcıoğlukaplumbağaselbodrumakvaryum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24