Erhan Yazıcıoğlu’nun kaplumbağaları sele kapıldı

Bodrum’da hayatı felç eden sel, oyuncu, sunucu ve yönetmen Erhan Yazıcıoğlu’nun kaplumbağalarını sürükledi. Evinin yanından geçen dere taşarak Yazıcıoğlu’nun balkonunda duran kaplumbağa akvaryumu sele kapıldı.

Cenker Tezel’in haberine göre; Bodrum’daki şiddetli yağıştan Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni oyuncu Erhan Yazıcıoğlu da nasibini aldı. Türkbükü’nde evi bulunan Erhan Yazıcıoğlu, yağışın ardından dere yatağına inip kaplumbağalarını aradı. Ancak evine eli boş dönen ünlü oyuncu, “Ben böyle yağmur görmedim” dedi.