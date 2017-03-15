Erhan Yazıcıoğlu'ndan, "Trump saçıyla iş düzelmiyor" diyen Cem Yılmaz'a: Bana dememiştir; o peruğun altında 50 yıl var

Tiyatro sanatçısı Erhan Yazıcıoğlu, kendisini, “Trump’ın saçlarını yapınca işler düzelmiyor” diye eleştiren komedyen Cem Yılmaz’a "Akıllı çocuktur, bana dememiştir" diyerek sitem etti. Aşk-ı Memduh’ adlı tiyatro oyunda ABD Başkanı Donald Trump’ı canlandıran usta oyuncu, "O peruğun altında 50 yıl var. Onlarca Shakespeare, Çehov var. Haldun Taner’ler, Necati Cumalı’lar var" ifadesini kullandı

"Cem akıllı çocuktur, öyle dememiştir"

Habertürk’ten Tarkan Abdullahoğlu’nun haberine göre, Yazıcıoğlu, “Kendine Trump’ın saçlarını yapınca ya da bir liderin konuşmasını taklit edince işler düzelmiyor” yorumunu yapan ünlü komedyeni peruk üzerinden eleştirdi.

Yazıcıoğlu “Cem akıllı çocuktur, bana öyle bir gönderme yapmış olamaz. O peruğun altında 50 yıl var. Onlarca Shakespeare, Çehov var. Haldun Taner’ler, Necati Cumalı’lar var. O yüzden, eğer bana gönderme yaptıysa ayıp etmiş. Eğer benden bahsetmeyip ortaya konuştuysa canı sağ olsun” dedi.