T24 LogoT24 Logo
Magazin

Erhan Yazıcıoğlu'ndan, "Trump saçıyla iş düzelmiyor" diyen Cem Yılmaz'a: Bana dememiştir; o peruğun altında 50 yıl var

Cem Yılmaz, "Trump'ın saçlarını yapınca işler düzelmiyor" demişti

15 Mart 2017 16:11

Tiyatro sanatçısı Erhan Yazıcıoğlu, kendisini, “Trump’ın saçlarını yapınca işler düzelmiyor” diye eleştiren komedyen Cem Yılmaz’a "Akıllı çocuktur, bana dememiştir" diyerek sitem etti. Aşk-ı Memduh’ adlı tiyatro oyunda ABD Başkanı Donald Trump’ı canlandıran usta oyuncu, "O peruğun altında 50 yıl var. Onlarca Shakespeare, Çehov var. Haldun Taner’ler, Necati Cumalı’lar var" ifadesini kullandı

"Cem akıllı çocuktur, öyle dememiştir"

Habertürk’ten Tarkan Abdullahoğlu’nun haberine göre, Yazıcıoğlu, “Kendine Trump’ın saçlarını yapınca ya da bir liderin konuşmasını taklit edince işler düzelmiyor” yorumunu yapan ünlü komedyeni peruk üzerinden eleştirdi.

Yazıcıoğlu “Cem akıllı çocuktur, bana öyle bir gönderme yapmış olamaz. O peruğun altında 50 yıl var. Onlarca Shakespeare, Çehov var. Haldun Taner’ler, Necati Cumalı’lar var. O yüzden, eğer bana gönderme yaptıysa ayıp etmiş. Eğer benden bahsetmeyip ortaya konuştuysa canı sağ olsun” dedi.

ETİKETLER

Cem YılmazErhan Yazıcıoğluperukeleştiriyanıt50 yıl vartiyatroDonald Trump

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24