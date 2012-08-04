T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erhan Tuncel: Polis beni dövdü

Gözaltına alınan Tuncel, iddiasına göre tartaklandı ve sözlü hakarete maruz kaldı

04 Ağustos 2012 15:32

Hrant Dink davasından beraat eden Erhan Tuncel, sahur dönüşü polislerin kendisini dövdüğünü iddia etti. Polisler ise üzerinde bıçak çıkan Tuncel'in "Beni herkes tanır, polis müdürleri bana borçludur, bana dokunmayın, bildiklerim sayesinde bu ülkede darbeyi önledim" dediği söylendi. Olay savcılığa yansıdı.

Habertürk'ün haberine göre, 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılamada beraat eden ancak McDonald's'ın bombalanması olayında 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan "büyük abi" olarak bilinen Erhan Tuncel önceki gün İstanbul'a gitti. Tuncel, bir otele yerleşti. Önceki gece sahur için dışarı çıktı ve otele döneceği sırada sivil polisler tarafından durduruldu. Kimlik kontrolü yapan polisler Tuncel'in üzerini aramak istedi. İddiaya göre Tuncel, polise tepki gösterdi. Kendisinin tanınan bir kişi olduğunu, emniyet teşkilatı için çok şey yaptığını söyledi. Ancak polisler Tuncel'in üzerini aradı. Bu sırada belinde bir bıçak bulundu. Gözaltına alınan Tuncel, iddiasına göre tartaklandı ve sözlü hakarete maruz kaldı.


'Durun vurmayın ben darbeyi önleyen adamım'


Polisler ise gözaltı sırasında Tuncel'in "Beni herkes tanır, polis müdürleri bana borçludur, bana dokunmayın, bildiklerim sayesinde bu ülkede darbeyi önledim" dediğini öne sürdü.

ETİKETLER

erhan tuncelpolishrant dinkistanbul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24