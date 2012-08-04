Erhan Tuncel: Polis beni dövdü

Hrant Dink davasından beraat eden Erhan Tuncel, sahur dönüşü polislerin kendisini dövdüğünü iddia etti. Polisler ise üzerinde bıçak çıkan Tuncel'in "Beni herkes tanır, polis müdürleri bana borçludur, bana dokunmayın, bildiklerim sayesinde bu ülkede darbeyi önledim" dediği söylendi. Olay savcılığa yansıdı.

Habertürk'ün haberine göre, 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılamada beraat eden ancak McDonald's'ın bombalanması olayında 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan "büyük abi" olarak bilinen Erhan Tuncel önceki gün İstanbul'a gitti. Tuncel, bir otele yerleşti. Önceki gece sahur için dışarı çıktı ve otele döneceği sırada sivil polisler tarafından durduruldu. Kimlik kontrolü yapan polisler Tuncel'in üzerini aramak istedi. İddiaya göre Tuncel, polise tepki gösterdi. Kendisinin tanınan bir kişi olduğunu, emniyet teşkilatı için çok şey yaptığını söyledi. Ancak polisler Tuncel'in üzerini aradı. Bu sırada belinde bir bıçak bulundu. Gözaltına alınan Tuncel, iddiasına göre tartaklandı ve sözlü hakarete maruz kaldı.



'Durun vurmayın ben darbeyi önleyen adamım'



Polisler ise gözaltı sırasında Tuncel'in "Beni herkes tanır, polis müdürleri bana borçludur, bana dokunmayın, bildiklerim sayesinde bu ülkede darbeyi önledim" dediğini öne sürdü.