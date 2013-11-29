Erhan Tuncel ifade verdi

Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin soruşturmada Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden tutuklanan Erhan Tuncel, ifade vermek için adliyeye götürüldü.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen Erhan Tuncel, ifade vermek üzere adliyeye getirildi.
Soruşturmayı yürüten savcı Muammer Akkaş'ın ifadesine başvurulmasına karar vermesi üzerine Tuncel, tutuklu bulunduğu cezaevinden Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Savcılık, soruşturma kapsamında Dink cinayetine ilişkin sanıkların ifadesini almaya karar vermişti. Bu kapsamda, ilk olarak cinayetin faili Ogün Samast'ın ifadesi alınmıştı.
Yargıtay'ın kısmen bozma kararının ardından yeniden görülen Hrant Dink cinayeti davası kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Erhan Tuncel, 24 Ekim'de tutuklanmıştı.