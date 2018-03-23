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Ekonomi

Erhan Kızılmeşe: Ankara Ticaret Odası'nda aidat 1 TL olacak

ANKARA, (DHA) - ANKARA Ticaret Odası (ATO) Başkan adayı Erhan Kızılmeşe, göreve gelir gelmez ilk iş olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştireceklerini ve yıllardır esnafın sırtında kambur olan aidatları kaldıracaklarını belirterek, “Hedefimiz bu aidatları

23 Mart 2018 16:22

ANKARA, (DHA) - ANKARA Ticaret Odası (ATO) Başkan adayı Erhan Kızılmeşe, göreve gelir gelmez ilk iş olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştireceklerini ve yıllardır esnafın sırtında kambur olan aidatları kaldıracaklarını belirterek, “Hedefimiz bu aidatları kaldırmak, ancak kanun kapsamındaki yasal düzenlemelerden doğan engeller ortadan kalkmazsa da ATO aidatlarını 1 TL yapacağız” dedi. 
Ankara Ticaret Odası seçimleri için adaylar yavaş yavaş belli olmaya başlarken, başkanlık için adaylığını açıklayan ilk isim Erhan Kızılmeşe, çalışmalarına hız vererek projelerini kamuoyu ile paylaşmaya başladı.
\'HEDEFİMİZ AİDATLARI KALDIRMAK\'
365 oda ve borsa seçime giderken Ankara Ticaret Odası başkan adayı Erhan Kızılmeşe ATO’da yıllık aidatların alınmayacağını taahhüt etti. Kızılmeşe, “Esnafın yükünü hafifletmek için çalışmalarımızı sırasıyla hayata geçireceğiz. Önümüzdeki dönemde pek çok projemizi kamuoyu ile paylaşacağız. Ancak öncelikli olarak, 5174 Sayılı Kanun’la düzenlenen aidatlar konusunu gündemimize alacağız. Hedefimiz bu aidatları kaldırmak ancak kanun kapsamındaki yasal düzenlemelerden doğan engeller ortadan kalkmazsa da ATO aidatlarını 1 TL yapacağız. Bunun için gereken her türlü girişimde bulunacak ve bu konuyu düzenleyen mevzuatın değiştirilmesi için çalışacağız” diye konuştu.

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