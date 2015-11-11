Erhan Güleryüz yazdı, yönetti, Tuğçe Kazaz'la oynadı; 'İçimde Akan Nehir' bugün sinemalarda

Ayna grubunun kurucusu ve solisti Erhan Güleryüz’ün senaristliğini ve yönetmenliğini üstlenerek başrolünde Tuğçe Kazaz'la birlikte yer aldığı "İçimde Akan Nehir" bugün (13 Kasım 2015) vizyona giriyor.

Basın gösterimi dün İstanbul'da yapılan filmde Güleryüz ve Kazaz'a, Cahit Berkay, Hasan Kaçan, Nursel Köse, Koray Mincinözlü, Nureddin Mehdihanlı ve Petra Sybille de eşlik ediyor.

Erhan Güleryüz'ün canlandırdığı Hazar Kafkas yıllar sonra ağır sağlık sorunlarıyla ve beş parasız olarak döndüğü kasabasında hayatının muhasebesini yapmaktadır. Babasından kalan evin satışıyla ya yıllardır göremediği oğlunun geleceğini garanti altına alacak ya da ummadığı anda aşkı bulduğu Nehir’in ölmek üzere olan kızının hayatını kurtarmaya çabalayacaktır.