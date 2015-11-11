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Kültür-Sanat

Erhan Güleryüz yazdı, yönetti, Tuğçe Kazaz'la oynadı; 'İçimde Akan Nehir' bugün sinemalarda

Filmde Hasan Kaçan, Cahit Berkay, Nursel Köse de rol alıyor...

11 Kasım 2015 17:00

Ayna grubunun kurucusu ve solisti Erhan Güleryüz’ün senaristliğini ve yönetmenliğini üstlenerek başrolünde Tuğçe Kazaz'la birlikte yer aldığı "İçimde Akan Nehir" bugün (13 Kasım 2015) vizyona giriyor.

Basın gösterimi dün İstanbul'da yapılan filmde Güleryüz ve Kazaz'a, Cahit Berkay, Hasan Kaçan, Nursel Köse, Koray Mincinözlü, Nureddin Mehdihanlı ve Petra Sybille de eşlik ediyor.

Erhan Güleryüz'ün canlandırdığı Hazar Kafkas yıllar sonra ağır sağlık sorunlarıyla ve beş parasız olarak döndüğü kasabasında hayatının muhasebesini yapmaktadır. Babasından kalan evin satışıyla ya yıllardır göremediği oğlunun geleceğini garanti altına alacak ya da ummadığı anda aşkı bulduğu Nehir’in ölmek üzere olan kızının hayatını kurtarmaya çabalayacaktır.

Vizyon Tarihi: 13 Kasım 2015 / Yapımı : 2015 - Türkiye / Tür : Dram / Süre: 100 Dakika / Yönetmen : Erhan Güleryüz / Oyuncular : Erhan Güleryüz , Tuğçe Kazaz , Cahit Berkay , Hasan Kaçan , Nursel Köse / Senaryo : Erhan Güleryüz / Yapımcı : Sinan Güleryüz / Diğer Adı : The Caucasus

 

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Erhan Güleryüz yazdı, yönetti, Tuğçe Kazaz'la oynadı; 'İçimde Akan Nehir' cuma günü sinemalarda

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