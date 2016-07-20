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15 Temmuz Darbe Girişimi

Erhan Güleryüz Erol Olçok ve oğlu Abdullah için şarkı yaptı, Başbakan meydanlarda çalınmasını istedi

Erdoğan, cenaze törenlerinde "Daha fazla konuşamayacağım" diyerek gözyaşlarını tutamamıştı

20 Temmuz 2016 00:30

Ayna grubunun kurucusu ve solisti Erhan Güleryüz, TSK içindeki cuntanın darbe girişimi yaptığı 15 Temmuz gecesi 16 yaşındaki oğlu Abdullah ile birlikte öldürülen Erol Olçok için şarkı yaptı. Sabah gazetesinin internet sitesinde, Başbakan Binali Yıldırım'ın, darbe girişiminin protesto edildiği bütün meydanlarda Güleryüz'ün şarkısının çalınmasını istediğini duyurdu. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, siyaset dünyasında çok sayıda kampanyanın ardından AKP'nin reklam/tanıtım kampanyalarının da mimarlarından olan Erol Olçok ve oğlunun cenaze töreninde 16 yaşındaki Abdullah Olçok'ı anarken "Daha fazla konuşamayacağım" diyerek gözyaşlarını tutamamıştı.

İşte Güleryüz'ün 'Türkiye için' adıyla yazdığı ve bestelediği o şarkı:

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