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Erhan Göksel'in ailesinden, Cihan Kahveci’nin ‘Babamın katili Erhan Göksel’ iddiasına yanıt

Göksel ailesi: Cihan Kahveci siyasi istikbal peşinde

08 Nisan 2015 21:27

1991 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden siyasetçi Adnan Kahveci'nin oğlu Cihan Kahveci'nin "Babamın katili Erhan Göksel" açıklamasına Erhan Göksel'in ailesinden yalanlama geldi. Açıklamada, "Siyasi istikbal peşinde koşan Cihan Kahveci’nin, bu iftiralar ile Milliyetçi Hareket Partisi’nde ki aday adaylığından, adaylığa terfi etme amacında olduğu açıktır" denildi.

Göksel ailesinin avukatlarından T24'e gönderilen tekzip metni şöyle:

http://t24.com.tr/haber/adnan-kahvecinin-oglundan-tartisilacak-iddia-babami-olduren-kisi-erhan-goksel,286347 linkinde yer alan haberde Merhum Adnan KAHVECİ’nin oğlu Cihan KAHVECİ, merhum Adnan KAHVECİ’nin ve rahmetli Turgut ÖZAL’ ın  katili olarak müteveffa müvekkil Erhan GÖKSEL’ i ilan etmiştir.

Cihan KAHVECİ tarafından iftiradan öteye gidemeyen, haber niteliği taşımayan  ifadeler ile Müteveffa Erhan GÖKSEL hakkında bir yargıya varılmış ya da bir vakaymış, belge ve deliller sunulmuş gibi  Merhum Erhan GÖKSEL suçlanmış olup toplum nazarında itibar kaybına uğratılmak istenmiştir.

Siyasi istikbal peşinde koşan Cihan KAHVECİ’nin, bu iftiralar ile Milliyetçi Hareket Partisi’nde ki aday adaylığından, adaylığa terfi etme amacında olduğu açıktır. Cihan Kahveci’nin asılsız beyanlarını, Milletvekili aday adayı olduğunu belirttiği Milliyetçi Hareket Partisi’nin de desteklediğini ifade etmesi; içinde bulunduğu hezeyanın dışa vurumu şeklinde tezahür etmiştir.

Cihan KAHVECİ bir delil ya da belge ibraz etmemiştir  çünkü hayal mahsulü olan bir iftiranın belgesinin olmayacağı izahtan varestedir. Merhum Erhan GÖKSEL; Cihan KAHVECİ  tarafından  defaatle; ’’tetikçilikle,Rahmetli Turgut ÖZAL’ın ve Rahmetli Adnan KAHVECİ’nin katili olmakla, Lobicilikle, Kiralık Katil Olmakla’’ itham edilmiştir.

Kişilik haklarına açık saldırı ve iftira niteliğinde olan Cihan KAHVECİ’nin  ithamlarını aile bireyleri ve sevenleri adına  kınıyor ve  nedenini bilemediğimiz!! bir saikle kendisine ikinci babalık yapmış ve vefat etmiş olan bir kişinin savunmasız olmasından yararlanarak siyasi istikbal peşinde koşan bu vefasız müfteriye karşı kınama ve sessiz kalmama hakkımızı kullanmakla birlikte gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını kamuoyunun ve ilgili tüm kurum ve kuruluşların dikkatine ve takdirine sunuyoruz.

Saygılarımızla

Müteveffa Erhan GÖKSEL

Eşi Güler Göksel ve Oğlu Sinan Can GÖKSEL

Adına Vekaleten

Av. A. Atilla METİN – Av. A. Tolga ULAŞ

 

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