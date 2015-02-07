Adnan Kahveci'nin oğlundan tartışılacak iddia: Babamı öldüren kişi Erhan Göksel

Adnan Kahveci'nin oğlu Cihan Kahveci çarpıcı babasının suikaste gittiğini belirterek, Turgut Özal suikastinin arkasında da aynı isim olduğunu söyledi. Cihan Kahveci, Şirin Payzın'ın "Bu çok ciddi bir iddia neden isim veremiyorsunuz?" sorusu üzerine, "Yok isim veririm. İsim Erhan Göksel" cevabını verdi. Öte yandan, Cihan Kahveci'nin "Babamın katili Erhan Göksel" açıklamasına Erhan Göksel'in ailesinden yalanlama geldi.

CNN Türk'te Şirin Payzın'ın sunduğu 360 Derece programına katılan Cihan Kahveci, babasının ölümünün kaza olmadığını ve babasının katledildiğini kanıtladığını ileri sürdü.



Babasının suikaste kurban gittiğini söyleyen Cihan Kahveci ilk kez bir isim verdi.



aktifhaber.com'un haberine göre, Cihan Kahveci, "Adnan Kahveci ile Turgut Özal'ın suikastçileri aynı. Suikastin arkasında ise İsrail gizli servisi MOSSAD var" dedi. Şirin Payzın'ın "Bu çok ciddi bir iddia neden isim veremiyorsunuz?" sorusu üzerine Cihan Kahveci "Yok isim veririm. İsim Erhan Göksel. Siyasal araştırma şirketi kurdu o tarihten sonra. Siyasi bir figür haline geldi. Türkiye siyasetini de şekillendirdi. O kadar ki, şu an ki iktidarın AKP'nin kuruluşu içinde aynı isim var. Organizatörü aynı kişi. İsim babası. Erdoğan'la beraberle 6 yıl çok yakın ilişkileri var. Unakıtan döneminde. Bu İsrail gizli sevisinin yaptırdığı iş. MOSSAD deyince çok klişe geliyor insanlara ama MOSSAD gerçekten eli en kanlı gizli servis. Bunun belgesi de 10 milyon dolar para için yapıyorlar" sözleriyle gündemi sarsacak açıklamalara yer verdi.

'Aileye yakın durduğu için geç bulduk'

Cihan Kahveci suikast ile ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: "Suikastı İsrail gizli servisinin yaptığını düşünüyorum. Belgeleri var. Gizli servisin yaptığı suikastın belgesi olmaz ama belgesi şu. 10 milyon dolar para için yapıyor o tarihte (Erhan Göksel). İsviçre bankasında beraber. Bu arada aileye çok yakın durduğu için geç bulduk. Ben taşları yerine koyarak birleştirip . Benim bulmam da ironik. Devlet varken bu kadar emniyet birimleri bilmem bir sürü şeyler varken benim bulmam trajikomik."

Cihan Kahveci siyasete gireceğini açıklarken, Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday olacağını söyledi.

Göksel ailesinden yalanlama

Öte yandan, Cihan Kahveci'nin "Babamın katili Erhan Göksel" açıklamasına Erhan Göksel'in ailesinden yalanlama geldi. Açıklamada, "Siyasi istikbal peşinde koşan Cihan Kahveci’nin, bu iftiralar ile Milliyetçi Hareket Partisi’nde ki aday adaylığından, adaylığa terfi etme amacında olduğu açıktır" denildi.

Göksel ailesinin avukatlarından T24'e gönderilen tekzip metni şöyle:

http://t24.com.tr/haber/adnan-kahvecinin-oglundan-tartisilacak-iddia-babami-olduren-kisi-erhan-goksel,286347 linkinde yer alan haberde Merhum Adnan KAHVECİ’nin oğlu Cihan KAHVECİ, merhum Adnan KAHVECİ’nin ve rahmetli Turgut ÖZAL’ ın katili olarak müteveffa müvekkil Erhan GÖKSEL’ i ilan etmiştir.

Cihan KAHVECİ tarafından iftiradan öteye gidemeyen, haber niteliği taşımayan ifadeler ile Müteveffa Erhan GÖKSEL hakkında bir yargıya varılmış ya da bir vakaymış, belge ve deliller sunulmuş gibi Merhum Erhan GÖKSEL suçlanmış olup toplum nazarında itibar kaybına uğratılmak istenmiştir.

Siyasi istikbal peşinde koşan Cihan KAHVECİ’nin, bu iftiralar ile Milliyetçi Hareket Partisi’nde ki aday adaylığından, adaylığa terfi etme amacında olduğu açıktır. Cihan Kahveci’nin asılsız beyanlarını, Milletvekili aday adayı olduğunu belirttiği Milliyetçi Hareket Partisi’nin de desteklediğini ifade etmesi; içinde bulunduğu hezeyanın dışa vurumu şeklinde tezahür etmiştir.

Cihan KAHVECİ bir delil ya da belge ibraz etmemiştir çünkü hayal mahsulü olan bir iftiranın belgesinin olmayacağı izahtan varestedir. Merhum Erhan GÖKSEL; Cihan KAHVECİ tarafından defaatle; ’’tetikçilikle,Rahmetli Turgut ÖZAL’ın ve Rahmetli Adnan KAHVECİ’nin katili olmakla, Lobicilikle, Kiralık Katil Olmakla’’ itham edilmiştir.

Kişilik haklarına açık saldırı ve iftira niteliğinde olan Cihan KAHVECİ’nin ithamlarını aile bireyleri ve sevenleri adına kınıyor ve nedenini bilemediğimiz!! bir saikle kendisine ikinci babalık yapmış ve vefat etmiş olan bir kişinin savunmasız olmasından yararlanarak siyasi istikbal peşinde koşan bu vefasız müfteriye karşı kınama ve sessiz kalmama hakkımızı kullanmakla birlikte gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını kamuoyunun ve ilgili tüm kurum ve kuruluşların dikkatine ve takdirine sunuyoruz.

Saygılarımızla

Müteveffa Erhan GÖKSEL

Eşi Güler Göksel ve Oğlu Sinan Can GÖKSEL

Adına Vekaleten

Av. A. Atilla METİN – Av. A. Tolga ULAŞ