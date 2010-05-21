Erhan Göksel otel odasında ölü bulundu

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Erhan Göksel kimdir?

Araştırmacı ve Strateji Uzmanı, Erhan Göksel, ABD'de kaldığı otel odasında yaşamını yitirdi.ABD'nin New Jersey Eyaleti'nde, kaldığı otelde ölü bulunan, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal başta olmak üzere bir çok başbakana danışmanlık yapan ve eski bakanlardan Adnan Kahveci ile ortak danışmanlık şirketi de kuran Erhan Göksel'in ölüm nedenini belirlemek için Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletler'deki Büyükelçisi Namık Tan bir araştırma başlattı.Erhan Göksel'in Türkiye'deki eşinin kendisine telefonla ulaşamaması üzerine orada yaşayan bir arkadaşlarına haber verdiği, bu arkadaşın otele giderek odasının kapısını çaldığında içeriden cevap gelmemesi üzerine polise başvurduğu ve otelde cansız bedeniyle karşılaşıldığı öğrenildi. Otel yetkilileri ise Türkiye'deki ailesini arayarak acı haberi kendilerine bildirdi.Türkiye'de Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınarak sorgulanan ve daha sonra tututksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan ve bu sırada banka hesapları da incelenen Göksel'in bir süre önce Verso adlı şirketini sattığı da öğrenildi. Serbest kalmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentine giden Göksel'in, burada bulunan JP Morgan adlı şirkete danışmanlık yaptığı da bildirildi.Ankara'da 1959'da dünyaya gelen Göksel, 1976 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. Ardından ekonomi doktora eğitimini yaptı. Politik psikoloji üzerine çalıştı. 1987'de çalışmakta olduğu Ankara Numune Hastanesi'nden istifa etti. Politik danışmanlık hizmetlerine, 1989'da Verso Siyasal Araştırmalar Merkezi'ni kurarak Adnan Kahveci ile birlikte başladı. Göksel, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Tansu Çiller, Aydın Güven Gürkan, Hikmet Çetin, Deniz Baykal, Mesut Yılmaz, Melih Gökçek gibi siyasilere danışmanlık yaptı. 1996'da Bulgar Başbakanı Kostov'un, 1999'da ise Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev'in başkanlık kampanyalarını yürüten Göksel, 1998 ile 2000 yılları arasında ABD'de Başkan Yardımcısı Al Gore'a Ortadoğu danışmanlığı da yaptı. Göksel, ‘Ergenekon’ soruşturması kapsamında da gözaltına alındı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Evli olan Göksel, ABD'de kaldığı otel odasında cansız bedeni bulundu.