Erhan Çelik TRT'nin reytinglerini yükseltti mi?

Show TV Haber Dairesi Başkanlığı ve Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği'nin ardından uzun bir süre ekranlardan uzak kalan, önceki hafta ise TRT 1 ile anlaşan ve hafta içinde ana haber bülteni sunmaya başlayan Erhan Çelik medya ve sosyal medyanın ilgi alanıdaki yerini koruyor. Zafer Kiraz'ın ekrana çıktığı son gün olan 26 Temmuz Salı günü TRT Ana Haber tüm programlar içinde 44. sıradaydı. Reytingi Tüm kişilerde 0,89, AB'de ise 1,2 civarındaydı. Erhan Çelik 10 günden fazla zamandır ekranda ama henüz bu orana bile ulaşamadı.

Gazeteciler.com'da yer alan habere göre; TRT 1 ile anlaştıktan sonra sosyal medyada Erhan Çelik'in maaşıyla ilgili iddialar ortaya atılmıştı. Çelik, bu iddiaların ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. TRT'nin Erhan Çelik için ne kadar ödeme yapacağı açıklanmazken, aylık 30 bin ile 206 bin TL arasında değişen maaşlar sosyal medyanın gündemine düştü. Tepkiler maaşı ile sınırlı kalmadı. Erhan Çelik'in ne kadar maaş aldığı sosyal medyanın gündeminde konuşulmaya devam ederken, TRT ekranlarında konuk ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakkındaki iddiaları hatırlatıp dert yanması da tepki çekmişti.

Reytinglerde durum ne?





İşte Erhan Çelik'in yayında olduğu günlerde aldığı reytingler ve TRT1 Ana Haber'in sıralamadaki yeri:





TRT1'in Ana Haber bültenin emanet ettiği Erhan Çelik'in ekran karnesi bu rakamlara bakılınca çok da parlak görünmüyor.



- Zafer Kiraz'ın ekrana çıktığı son gün olan 26 Temmuz Salı günü Ana Haber tüm programlar içinde 44. sıradaydı. Reytingi Tüm kişilerde 0,89, AB'de ise 1,2 civarındaydı. Erhan Çelik 10 günden fazla zamandır ekranda ama henüz bu orana bile ulaşamadı.



- Özellikle AB grubu izleyiciler Zafer Kiraz yerine Erhan Çelik'i ekranda görünce izlemekten vazgeçmişler. Zafer Kiraz'ın AB grbunda 1,2 olan reytingi, Erhan Çelik ekranlardayken neredeyse yarı yarıya erimiş durumda. Total Grubu izleyiciler ise ilk günlerde düşen reytingler son günlerde eskiye biraz yaklaşmış görünüyor.



- Erhan Çelik'in ekranda olduğu günlerde diğer kanalların Ana Haber bültenlerinin ilk 100 program sıralamasındaki yerleri 4 ile 8 arasında değişiyor... Bu kanaların reytingleri de Total'de de AB'de de 2,5 oranında.



- Diğer kanalların Ana Haber bültenlerinin share oranları ise 11 ile 12 civarında değişiyor. Erhan Çelik'in ise share oranlarının Total'de 5'e ulaşamadığı, AB grubunda ise 6,6'dan 3,85'e kadar gerilediği görülüyor.



