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Erhan Çelik Show Tv'den istifa etti

Erhan Çelik, TMSF'nin el koyduğu Show Tv Ana Haber Genel Yayın Yönetmenliği görevinden istifa ettiğini duyurdu

08 Temmuz 2014 02:25

Bir süre önce Habertürk'ten Show TV anchormanliğine ardından da Show Haber Genel Yayın Yönetmenliği'ne atanan Erhan Çelik, bu görevden istifa ettiğini Twitter üzerinden aktardı.

Twitter'den açıklama yapan Çelik, Habertürk Tv'deki görevlerinin devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

TMSF bünyesinde bulunan Show Tv'nin Haber Genel Yayın Yönetmenliği görevimi Habertürk Tv Genel Yayın Yönetmenliği  ile eşgüdümlü olarak yürütme imkanım kalmadı. Bu nedenle Show Tv Haber Genel Yayın Yönetmenliği görevinden istifa ettim. Habertürk Tv Genel Yayın Yönetmenliği görevim devam ediyor. TMSF bünyesinde bulunan Show Tv'nin haber yayınlarıyla ilgili sorumluluğumun bulunmadığının bilinmesini isterim.

 

İşte Erhan Çelik o tweetleri:

 

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