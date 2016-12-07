Erhan Çelik "İhanet haberleri doğru mu?" sorusunu yanıtladı: Gerçekler zamanla ortaya çıkar

TRT 1 Ana Haber sunucusu Erhan Çelik ile Gülben Ergen'in iki yıllık evliliği dün resmen sona erdi. Anlaşmalı olarak boşandıklarını söyleyen Çelik, "İhanet haberleri çıktı. Biz iki tarafa da böyle bir şey konduramadık. Boşanmaya sebep olan üçüncü bir şahıs var mı?'' sorusunu "Gerçeklerin zamanla ortaya çıkma gibi bir alışkanlığı ve güzel bir tarafı var. Zaten zaman her şeyi herkese gösteriyor'' diye yanıtladı.

Küçükçekmece 2. Aile Mahkemesi’ne Gülben Ergen ile Erhan Çelik avukatlarıyla birlikte dün sabah erkenden geldi. Yarım saat süren duruşmada hâkim, taraflara boşanma konusunda ısrarlı olup olmadıklarını sordu.

Ergen ile Çelik, boşanma konusunda anlaştıklarını ve herhangi bir maddi-manevi tazminat, nafaka ve mal rejimine dayalı alacak taleplerinin olmadığını bildirdi. Ergen “Boşanmak istiyorum” derken, Çelik de “Ben de boşanmak istiyorum” dedi. Hâkim, tarafların anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verdi.

Dün Ortaköy'de görüntülenen Çelik, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sosyal medya hesabında altında "Alın yazımı değiştiriyorum" yazılı manidar paylaşımına yönelik soruları da yanıtlayan Çelik, "Bütün bunların hepsi aynı kapsamda. Benim şu an bahsettiğiniz olaylarla alakam yok" diye konuştu.

"Üçüncü bir şahıs var mı?"

Çelik, "İhanet haberleri çıktı. Biz iki tarafa da böyle bir şey konduramadık. Boşanmaya sebep olan üçüncü bir şahıs var mı?'' sorusuna ise "Gerçeklerin zamanla ortaya çıkma gibi bir alışkanlığı ve güzel bir tarafı var. Zaten zaman her şeyi herkese gösteriyor'' diye yanıtladı. Çelik, Ergen ile yeniden barışmayacaklarını söyledi.