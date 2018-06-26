Erhan Çelik, Gülben Ergen'e 100 bin lira tazminat ödeyecek

Şarkıcı Gülben Ergen, çocuklarının çıplak fotoğraflarını Instagramda yayımladığı için eski eşi gazeteci Erhan Çelik’e açıtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme heyeti, Çelik’in eski eşi Ergen’in kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu belirterek 100 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Oyuncu ve şarkıcı Gülben Ergen çocuklarının çıplak fotoğraflarını Instagramda yayımlayan eski eşi gazeteci Erhan Çelik’ten 1 milyon TL tazminat davası açtı.

Habertürk’ten Hayati Arıgan’ın haberine göre, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya Erhan Çelik’in avukatları ve Gülben Ergen’in avukatı Altın Mimir katıldı. Ergen’in avukatı Mimir, müvekkili hakkındaki linç kampanyasının “Erhan Çelik’in önderliğinde oluşturulan magazin figürleri tarafından yapıldığını, çocuklarının çıplak fotoğraflarının Instagram’dan paylaşması nedeniyle Ergen’in kişilik haklarına zarar verildiğini” ileri sürmüştü. Altın Minir, “Linç kampanyası sonucu müvekkilim manevi zarara uğramıştır. Davanın kabulüne karar verilsin” dedi.

Mahkeme, Erhan Çelik’in eski eşi Gülben Ergen’in kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu belirterek 100 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.