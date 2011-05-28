-ERGUVAN RENGİ OTOBÜSLER YOLLARDA İSTANBUL (A.A) - 28.05.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 111 ülkeden oylamaya katılanların, damalı erguvan rengi otobüsü tercih ettiğini belirterek, ''Bugün 70'ini hizmete sokacağımız 172 araçlı filonun, 102 aracı haziran ve temmuz aylarında hizmete girecek'' dedi. ''İstanbul halkı, otobüsünün rengini seçiyor'' kampanyasıyla halkın beğenisine sunulan ve tüm oyların yüzde 34,54'ünü alan, İstanbul Otobüs İşletmeleri AŞ'nin erguvan rengi 70 otobüsü hizmete girdi. Feshane Uluslararası Fuar Kongre ve Kültür Merkezinin İSPARK Otoparkı'nda, erguvan rengi otobüslerin hizmete girmesi dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Topbaş, dünyanın bütün metropollerinde, ulaşımın ciddi bir problem olduğunu belirtti. Göreve geldiklerinden bugüne kadar her alanda çalışmalar yaptıklarını, özellikle ulaşım ile ilgili çalışmalar sonucunda bireysel araçlar yerine toplu taşıma araçlarının kullanımını artırmayı hedeflediklerini kaydetti. Topbaş, bu şehre 39 milyar lira yatırım yaptıklarını ve yıl sonuna kadar bu rakamı 44 milyar liraya çıkarmayı hedeflediklerini ifade ederek, ''Yaptığımız yatırımların yüzde 55'i ulaşım ile ilgilidir. Bir şehrin modernliği ve gelişmişliğini, o şehrin toplu taşıması belirler'' dedi. Gelecekte günlük hareketi 50 milyonu bulacak bir şehrin, ulaşım yapısının buna göre hazırlanması gerektiğini anlatan Topbaş, İstanbul'da artık trafiğin kilitlenmediğini söyledi. Topbaş, 2014'te raylı sistem oranını yüzde 31'lere çıkarmayı amaçladıklarını belirterek, metrobüsün şehre gelmesiyle taksici ve minibüsçülerin mağduriyetlerinden bahsedildiğini, ancak böyle bir mağduriyetin bulunmadığını kaydetti. Halk otobüslerini de 2014'e kadar mükemmel hale getirmeyi amaçladıklarını ifaden Topbaş, şunları söyledi: ''Bütün otobüsleri, dezavantajlı kesimlerin binebileceği, klimalı ve konforlu hale getireceğiz. İstanbul'daki otobüslerin tamamının kalitesini artırmak istiyoruz. Minibüs esnafı, bu kentin yükünü çekiyor. Onların da rehabilite edilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Taksiler, bu kentin yüzü konumunda bulunuyor. Call Center sistemi, hazırlıklarımız sürüyor.'' 70 araçtan 29'unun Anadolu yakasında geri kalanının Avrupa yakasında hizmete gireceğini belirten Topbaş, halk otobüsü ve eski İETT otobüslerinde imaj çalışması yapacaklarını kaydetti. Metrobüs hattında çalışan otobüslerin, yerli üretim olmamasının eleştirildiğini aktaran Topbaş, 330 kişiyi taşıyabildiği için yabancı araçların tercih edildiğini, bu kadar kişiyi taşıyacak yerli üretim aracının bulunmadığını, ayrıca yabancı filonun da tüm otobüsler içerisinde yüzde 3-4'lük oranla yer aldığını söyledi. Konuşmasının ardından Topbaş, erguvan rengi otobüsün şoför koltuğuna oturarak, çevredekileri selamladı. Bir gazetecinin, ''Otobüsün kamera sisteminin olması zarar vermeleri önler mi?''sorusu üzerine Topbaş, ''Araçta, iç ve dış kameralar var. Güvenlik açısından başka özellikleri de bulunuyor. Otobüs hareket ettiğinde merkezden nerede olduğunu görüyoruz. Kapıyı nereden açtığını, hangi durakta olduğunu görüyoruz. Kendi hattında olmadığında akbili kabul etmiyor ve para almıyor. Kullanıcı açısından da gerçekten çok rahattı'' yanıtını verdi.