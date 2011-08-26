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Yaşam

''Erguvan Otobüs'' ihalesi sonuçlandı İSTANBUL (A.A)

26 Ağustos 2011 19:56

-''Erguvan Otobüs'' ihalesi sonuçlandı İSTANBUL (A.A) - 26.08.2011 - İstanbul Otobüs A.Ş. tarafından il genelinde 250 otobüs ile toplu taşıma yapmak üzere hasılat paylaşımına dayalı hat kiralama ihalesi sonuçlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentin 3 ana bölgesinde toplu ulaşım ihtiyacının bir sistem dahilinde karşılanması amacıyla kurulan İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş'nin, kent genelinde 250 adet otobüs ile toplu taşıma yapmak üzere hasılat paylaşımına dayalı hat kiralama ihalesinin tamamlandığı bildirildi. İhaleyi kazanan firma veya firmaların yasal prosedür tamamlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edilen açıklamada, ihale sonuçlarına ilişkin şu bilgiler verildi: ''İstanbul (Avrupa) Dar Bölge, 109 adet otobüs kapsamında, 28 hat için yapılan ihaleye 211 adet geçerli teklif verildi. 15 yıl süreyle bir hat bedeli 486 bin 201 TL olarak tespit edildi. Beyoğlu Dar Bölge, 75 adet otobüs kapsamında, 32 hat için gerçekleştirilen ihale için 141 adet geçerli teklif verildi. 15 yıl süreyle bir hat bedeli 548 bin 473 TL olarak tespit edildi. Anadolu Dar Bölge, 66 adet otobüs kapsamında, 23 hat ihalesi için 267 adet geçerli teklif verildi. 15 yıl süreyle bir hat bedeli 622 bin 853 TL olarak tespit edildi.''

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