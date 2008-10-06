T24 LogoT24 Logo
Magazin

Ergun’un büyük dramı

Bizimkiler dizisi oyuncularından Erdinç Dinçer, siroz hastalığıyla savaşıyor.

06 Ekim 2008 03:00

Bir dönemin ünlü dizisi Bizimkiler’de canlandırdığı muhasebeci Ergun rolüyle tanınan oyuncu Erdinç Dinçer, şimdi yoksulluka ve siroz hastalığıyla pençeleşiyor.

Tam 14 sene Bizimkiler’de Ergun rolünü canlandıran Erdinç Dinçer’i Mega Magazin programı muhabirleri buldu. Ayda 550 YTL’ye emekli maaşıyla ayakta kalmaya çalışan Erdinç Dinçer, “14 yıl Bizimkiler’de oynadım. Aldığım parayla kıt kanaat geçindim. 3 yıldır sirozum. Ne arayan var ne soran var. Bir dizi filmden bile teklif gelmiyor. 1 bölüme bile razıyım. En azından 1 ay evimi geçindiririm. Bir bölümlük teklif bile gelmiyor. Ayda 550 YTL’ye ölmeden yaşamaya çalışıyorum” diyerek yaşadığı dramı anlattı.

Dizinin bir çok oyuncusu son dönemde zor günler geçiriyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24