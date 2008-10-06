Ergun’un büyük dramı

Bir dönemin ünlü dizisi Bizimkiler’de canlandırdığı muhasebeci Ergun rolüyle tanınan oyuncu Erdinç Dinçer, şimdi yoksulluka ve siroz hastalığıyla pençeleşiyor.



Tam 14 sene Bizimkiler’de Ergun rolünü canlandıran Erdinç Dinçer’i Mega Magazin programı muhabirleri buldu. Ayda 550 YTL’ye emekli maaşıyla ayakta kalmaya çalışan Erdinç Dinçer, “14 yıl Bizimkiler’de oynadım. Aldığım parayla kıt kanaat geçindim. 3 yıldır sirozum. Ne arayan var ne soran var. Bir dizi filmden bile teklif gelmiyor. 1 bölüme bile razıyım. En azından 1 ay evimi geçindiririm. Bir bölümlük teklif bile gelmiyor. Ayda 550 YTL’ye ölmeden yaşamaya çalışıyorum” diyerek yaşadığı dramı anlattı.



Dizinin bir çok oyuncusu son dönemde zor günler geçiriyor.





