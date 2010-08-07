-ERGÜN: ''PAKETİN ÖZÜ ÇOK DEĞİŞMEDİ'' ANKARA (A.A) - 08.07.2010 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Anayasa Mahkemesi'nin anayasa paketinin yürürlüğünün durdurulması başvurusuyla ilgili aldığı kararı değerlendirirken, ''Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı parlamentonun anayasa yapma yetkisine bir müdahaledir'' dedi. Ergün ancak, kararın anayasa paketinin özünü çok önemli oranda değiştiren, etkileyen bir karar olmadığını söyledi. Anayasa Mahkemesi'nin kararını nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruya verdiği yanıtta Ergün, verilen kararı eleştirdi. Ergün, böyle bir müdahalenin Anayasa Mahkemesi'nin yetkisini aştığı anlamına geldiğini kaydetti. Ergün, Anayasa Mahkemesi'nin kararının, paketin özünü önemli ölçüde değiştirmediğini ve mahkemenin parlamentonun anayasa yapma yetkisine bir müdahale anlamı taşıdığını belirterek, ''bu açıktır. Herkesin Türkiye'de hukukçuların genel kabul ettiği bir şeydir'' dedi. Anayasa Mahkemesi'nin şekil dışında denetim yapamayacağının anayasada kesin çizgilerle belirtilmiş olduğunu işaret eden Ergün, Mahkeme'nin ise bu düzenlemenin dışına çıktığını söyledi. Ergün, şöyle devam etti: -11 KİŞİDEN FAZLA DEĞİL- ''Değiştirilmesi teklif edilemez maddeler yönünden denetim yapılmaya çalışılmıştır. Değiştirilmesi teklif edilemezlik denetimi diye bir denetim yoktur. Anayasada böyle bir denetim öngörülmüyor. Parlamentonun değiştirilmesi teklif edilemez maddeler konusunda hassasiyet gösterdiği ve göstereceği zaten anayasada peşinen kabul edilmiştir. Parlamento değiştirilmesi teklif edilemez maddeler konusunda adım atmaz. Parlamentonun bu konuda yanlış yapabileceği var sayılmamıştır. Bu varsayımdan yola çıkarak, (Ya parlamento yanlış yaparsa, kim düzeltecek?) sorusu demokrasi içerisinde, hukuk içeresinde doğru bir soru değildir. Parlamento 550 kişiden ve 4 siyasi parti grubundan oluşmaktadır. Ve orada kamuoyu önünde, kamuoyu baskısıyla da çok çirkin tartışmalar yapılarak kararlar alınmaktadır. 550 kişinin yanlış yapma ihtimali 10-11 kişinin yanlış yapma ihtimalinden daha fazla değildir. Dolayısıyla (Parlamento yanlış yapar, 550 kişi, 4-5 siyasi parti grubu kamuoyu önünde bu kadar açık yapılan tartışmalar yanlışa yol açar, sonra 10 kişi gelir bu yanlışı düzeltir) diye bir kabul olmamıştır.'' Anayasa Mahkemesi'nin kararını hukuk ve demokrasi açısından değerlendirdiklerinde ''yanlış olduğunu'' ifade eden Ergün, ancak anayasa paketinin özünü ciddi manada değiştirmediğini tekrarladı. -''MAHKEME, YANLIŞLARI DÜZELTME FIRSATINI KAÇIRDI''- Ergün, Mahkemenin sadece üyelerin Anayasa Mahkeme'siyle Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na (HSYK)) üye seçimlerinde oy kullanma sisteminde değişiklik yaptığını anlattı. Böyle bir değişikliğin, değiştirilemez ilkeleri açısından değerlendirilmesinin nasıl yorumlanacağını, nasıl karara bağlanacağını da ayrıca herkesin merak ettiğini belirten Ergün, ''Bu yönüyle baktığımızda Anayasa Mahkemesi önceden yapılmış olan bazı yanlışları düzeltme fırsatına, şansına sahipti bu şansı iyi kullanamadı diye düşünüyorum'' dedi.