Ergün'den TRT vergisi savunması

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, araçlardan alınan TRT bandrol ücretlerinin artırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararıyla ilgili olarak, ''Bu dönem itibariyle bu tür kararların kamu mali dengelerinin oluşturulmasına önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Mali dengeler yeniden oluştuğunda eminim bu tür uygulamalar da gözden geçirilmiş olacaktır'' dedi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığında düzenlenen Türk Tasarım Danışma Konseyi 1. Toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, TRT bandrol ücretlerini artıran Bakanlar Kurulu kararını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, gerekli değerlendirmelerin yapıldığını ve ilgili alanlarda bir vergilendirme kararına ulaşıldığını söyledi.

Ekonomik ortamın gereği olarak her yeni verginin tartışma konusu olacağını kaydeden Ergün, ekonomik krizden çıkış ortamında tüketimle ilgili sirkülasyonu yüksek olan ürünlere ek vergiler koyarak bazı kamu harcamalarının finansmanının sağlanmasının doğal olduğunu kaydetti.

AK Parti hükümeti döneminde bütçe dengeleri düzeldikçe birçok vergi kalemini ortadan kaldıran ve aşağı indiren bir politika izlendiğini de ifade eden Bakan Ergün, şöyle konuştu:

''Bugün itibariyle tüketim hacmi yüksek olan birtakım sektörlerden bazı kamu harcamalarının finanse edilmesi, bütçe açıklarının disiplin altına alınması ve geleceğe dair makro dengelerin bozulmaması açısından önemlidir. Her verginin rahatsız edici bir yönü vardır. Ben bunu kabul ediyorum ama vergi de kamu dengelerinin kurulması açısından vazgeçilmez bir kaynaktır. Dolayısıyla bunların bu dönem itibariyle kamu mali dengelerinin oluşturulmasına önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Mali dengeler yeniden oluştuğunda eminim bu tür uygulamalar da gözden geçirilmiş olacaktır. Çünkü bu gözden geçirmeleri daha önceden de yaptık.''