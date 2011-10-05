-Ergün'den "savaş muhabiri" eleştirisi İSTANBUL (A.A) - 05.10.2011 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, ''Bugün 'doların tansiyonu çıktı', yarın 'altın fiyatları düşüşe geçti', bir sonraki gün de 'Borsa Yunanistan'da yaşanan gelişmeler nedeniyle puan kaybetti' gibi savaş muhabiri yorumları ekonomiyi değerlendirme konusunda doğru yorumlar olmayacaktır diye düşünüyorum'' dedi. Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Toplantısında dış politikadaki gelişmelere değinen Ergün, ''Bizim çıkışlarımız (AB ile ilişkilerde) hakkımızı arama çıkışıdır. Kimse ile kavga etmek, ilişkilerimizi koparmak niyetinde değiliz'' ifadelerini kullandı. Bugün en önemli ekonomik sorun cari açık görünüyorsa, en önemli siyasi sorunun, terör ve aynı zamanda bunu da köklü bir şekilde ortadan kaldırmayı amaçlayacak anayasa meselesi olduğunu vurgulayan Ergün, şunları kaydetti: ''(Yeni anayasa) Biz inanıyoruz ki ilk etapta yüzde 50'nin üzerinde bir uzlaşma çıkacak. Çünkü çoğu teknik konular, üzerinde tartışmaya gerek olmayacak. Belki yüzde 20'lik, 30'luk konu birkaç ay tartışılarak üzerinde mutabık kalınacak. Geriye, yüzde 10'luk, yüzde 5'lik konular kalacak, belki bir sene tartışmamız gereken.'' Kimya, elektrik elektronik ve seramik sektörünün strateji belgelerini de hayata geçirecek çalışmayı başlatacaklarını bildiren Ergün, ''Belgeler bitti Ekonomi Koordinasyon Kurulu'da son değerlendirmeyi yapıp bu yıl içinde hayata geçirmiş olacağız'' dedi. Enerji konusuna da değinen Ergün, ''Ne rüzgarın boşa esmesine, ne suyun boşa akmasına, ne jeotermal kaynakların yerküreyi boşa ısıtmasına artık seyirce kalamayız. Bunları bir enerji kaynağı olarak değerlendiren kaynaklara bu dönemde hız vermiş bulunuyoruz'' diye konuştu.