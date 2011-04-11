-ERGÜN: SİYASİ PARTİLER LİSTELERİNDE TİTİZ DAVRANMALI ANKARA (A.A) - 11.04.2011 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, siyasi partilerin belirli davalarda yargılanan şüpheli kişilerin listelere konulması konusunda titiz davranmaları gerektiğini vurgulayarak, ''bunun kamuoyunda mutlaka bir karşılığı olacaktır'' dedi. Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Milli Eğitim Şüra Salonu'nda gerçekleştirilen ''7.Uluslararası Tasarım Olimpiyatı Ödül Töreni'' öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin partilerin listelerinde Ergenekon sanıklarının da yer aldığını hatırlatması üzerine Ergün, partilerde listeleri hazırlayan heyetlerin bulunduğunu belirterek, bunların hangi esaslara göre listeleri oluşturduklarını kamuoyuna daha önce açıkladıklarını ifade etti. Partilerinin listelerinin bir kaç saat içinde belli olacağına işaret eden Ergün, Ak Parti'de de durumun aynı olduğunu, Başbakan Erdoğan'ın listelere ilişkin hangi çerçevede hazırlıkların yapıldığını daha önce açıkladığını söyledi. Herkesin bu hazırlıkların sonuçlarını beklediğini, bugün itibariyle bir şey söyleme imkanlarının bulunmadığını ifade eden Sanayi Bakanı Ergün, şunları kaydetti: ''Ben de yazılanları, çizilenleri okuyorum dinliyorum. Listeleri görmeden doğru mu değil mi olduğunu anlamak mümkün değil. Cumhuriyet Halk Partisindeki listeler Parti Meclisinde herhalde görüşülüyor ve oradan kamuoyuna bilgiler açıklanıyor. O bilgiler hangi oranda doğru onu da bilmiyoruz. Bir çok parti yetkilisinin listelerde olmadığı konuşuluyor, yazılıyor. Şüpheli kişilerin de listelere alındığı konuşuluyor. Bunların doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Ama siyasi partiler, belirli davalarda yargılanan şüpheli kişilerin listelere konulması konusunda titiz davranmalılar. Bunun kamuoyunda mutlaka bir karşılığı olacaktır. Mesela darbe yapma, kaos meydana getirme şüphesiyle yargılanan, örgüt kurma şüphesiyle yargılanan kişilerin siyasi parti listelerinde, demokratik mekanizmalar içerisinde yer alması yani demokrasiyi ortadan kaldırma girişiminde bulunmakla suçlanan şüpheli şahısların siyaset kurumunun içerisinde yer alan demokrasi içerisinde yer bulmaya çalışması son derece manidar. CHP'nin titizlik göstermesi gerekirken, bu titizliği göstermemesinin mutlaka kamuoyunda bir yansıması olacaktır diye düşünüyorum.''